https://ria.ru/20210329/dnevnik-1603372776.html
Дневник домохозяйки из 1957 года напугал читателей
Дневник домохозяйки из 1957 года напугал читателей
В социальной сети TikTok стремительную популярность набрал аккаунт "otherworlddesign", который публикует записи о бытовой жизни домохозяйки, жившей в 1957 году. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T22:07
2021-03-29T22:07
2021-03-29T23:49
tiktok
общество
в мире
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В социальной сети TikTok стремительную популярность набрал аккаунт "otherworlddesign", который публикует записи о бытовой жизни домохозяйки, жившей в 1957 году. По словам автора канала, дневник купили в комиссионном магазине, его вела домохозяйка в 1957 году. Многие комментаторы в шутку отмечали, что их напугало, насколько записки женщины оказались для них жизненными.Автор делала записи на протяжении всего года. Нынешнего владельца ежедневника привлекла запись от третьего февраля: "Ничего не сделала, целый день ела". Или, например, от десятого ноября "Винни позвала в гости на ужин, но я не хочу". Вещь настолько понравилась пользователям, что они предложили завести отдельный аккаунт, чтобы рассказывать, что на протяжении года делала женщина из 1957 года. Кто-то из комментаторов попросил рассказать, что делала прежняя хозяйка книги в определенный день. "Почему я так зациклен на этих роликах?" - написал один из читателей."Это невероятно!" - согласились в комментариях.Автор пока поделился 13 видео. Самое популярное просмотрели 6,6 миллиона раз.
https://ria.ru/20210328/okamenelost-1603189104.html
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tiktok, общество, в мире
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости.
В социальной сети TikTok
стремительную популярность набрал аккаунт
"otherworlddesign", который публикует записи о бытовой жизни домохозяйки, жившей в 1957 году.
По словам автора канала, дневник купили в комиссионном магазине, его вела домохозяйка в 1957 году. Многие комментаторы в шутку отмечали, что их напугало, насколько записки женщины оказались для них жизненными.
Автор делала записи на протяжении всего года. Нынешнего владельца ежедневника привлекла запись от третьего февраля: "Ничего не сделала, целый день ела". Или, например, от десятого ноября "Винни позвала в гости на ужин, но я не хочу".
Вещь настолько понравилась пользователям, что они предложили завести отдельный аккаунт, чтобы рассказывать, что на протяжении года делала женщина из 1957 года. Кто-то из комментаторов попросил рассказать, что делала прежняя хозяйка книги в определенный день.
"Почему я так зациклен на этих роликах?" - написал один из читателей.
"Это невероятно!" - согласились в комментариях.
Автор пока поделился 13 видео. Самое популярное просмотрели 6,6 миллиона раз.