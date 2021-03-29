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В Хакасии возбудили дело против чиновников, сорвавших закупки инсулина

В Хакасии возбудили дело против чиновников, сорвавших закупки инсулина

Чиновники минздрава Хакасии несвоевременно провели аукцион на закупку инсулина, из-за чего больные сахарным диабетом в течение нескольких месяцев не могли... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T12:39

2021-03-29T12:39

2021-03-29T13:13

здоровье - общество

следственный комитет россии (ск рф)

красноярский край

республика хакасия

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 29 мар - РИА Новости. Чиновники минздрава Хакасии несвоевременно провели аукцион на закупку инсулина, из-за чего больные сахарным диабетом в течение нескольких месяцев не могли получить жизненно необходимый препарат, сообщает ГСУСК региона."Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия по результатам процессуальной проверки по материалам, поступившим из прокуратуры Республики Хакасия, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов граждан)", - сообщает СК.По версии следствия, в период с 2019 по 2020 годы должностные лица республиканского министерства здравоохранения, при имеющихся лимитах бюджетных обязательств по федеральной и региональной льготе, несвоевременно провели аукцион по поставке жизненно необходимого лекарственного препарата - инсулина - для обеспечения им льготной категории граждан в 2021 году."Кроме того, в период аукционных процедур, при наличии финансирования, не осуществлялись бесконкурентные закупки инсулина для обеспечения граждан, страдающих сахарным диабетом", - говорится в сообщении."В результате ненадлежащего исполнения должностными лицами системы здравоохранения своих обязанностей создана реальная угроза жизни и здоровью льготной категории граждан, которые не получали инсулин по выписанным рецептам от 1 до 3 месяцев, что повлекло существенное нарушение конституционных прав граждан на охрану здоровья и льготное обеспечение лекарственными препаратами", - отмечают в СК.

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красноярский край

республика хакасия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, республика хакасия, происшествия