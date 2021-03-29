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В Хакасии возбудили дело против чиновников, сорвавших закупки инсулина
В Хакасии возбудили дело против чиновников, сорвавших закупки инсулина
Чиновники минздрава Хакасии несвоевременно провели аукцион на закупку инсулина, из-за чего больные сахарным диабетом в течение нескольких месяцев не могли... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T12:39
2021-03-29T13:13
здоровье - общество
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
республика хакасия
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 29 мар - РИА Новости. Чиновники минздрава Хакасии несвоевременно провели аукцион на закупку инсулина, из-за чего больные сахарным диабетом в течение нескольких месяцев не могли получить жизненно необходимый препарат, сообщает ГСУСК региона."Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия по результатам процессуальной проверки по материалам, поступившим из прокуратуры Республики Хакасия, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов граждан)", - сообщает СК.По версии следствия, в период с 2019 по 2020 годы должностные лица республиканского министерства здравоохранения, при имеющихся лимитах бюджетных обязательств по федеральной и региональной льготе, несвоевременно провели аукцион по поставке жизненно необходимого лекарственного препарата - инсулина - для обеспечения им льготной категории граждан в 2021 году."Кроме того, в период аукционных процедур, при наличии финансирования, не осуществлялись бесконкурентные закупки инсулина для обеспечения граждан, страдающих сахарным диабетом", - говорится в сообщении."В результате ненадлежащего исполнения должностными лицами системы здравоохранения своих обязанностей создана реальная угроза жизни и здоровью льготной категории граждан, которые не получали инсулин по выписанным рецептам от 1 до 3 месяцев, что повлекло существенное нарушение конституционных прав граждан на охрану здоровья и льготное обеспечение лекарственными препаратами", - отмечают в СК.
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здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, республика хакасия, происшествия

В Хакасии возбудили дело против чиновников, сорвавших закупки инсулина

12:39 29.03.2021 (обновлено: 13:13 29.03.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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КРАСНОЯРСК, 29 мар - РИА Новости. Чиновники минздрава Хакасии несвоевременно провели аукцион на закупку инсулина, из-за чего больные сахарным диабетом в течение нескольких месяцев не могли получить жизненно необходимый препарат, сообщает ГСУСК региона.
"Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия по результатам процессуальной проверки по материалам, поступившим из прокуратуры Республики Хакасия, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов граждан)", - сообщает СК.
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По версии следствия, в период с 2019 по 2020 годы должностные лица республиканского министерства здравоохранения, при имеющихся лимитах бюджетных обязательств по федеральной и региональной льготе, несвоевременно провели аукцион по поставке жизненно необходимого лекарственного препарата - инсулина - для обеспечения им льготной категории граждан в 2021 году.
"Кроме того, в период аукционных процедур, при наличии финансирования, не осуществлялись бесконкурентные закупки инсулина для обеспечения граждан, страдающих сахарным диабетом", - говорится в сообщении.
"В результате ненадлежащего исполнения должностными лицами системы здравоохранения своих обязанностей создана реальная угроза жизни и здоровью льготной категории граждан, которые не получали инсулин по выписанным рецептам от 1 до 3 месяцев, что повлекло существенное нарушение конституционных прав граждан на охрану здоровья и льготное обеспечение лекарственными препаратами", - отмечают в СК.
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Здоровье - ОбществоСледственный комитет России (СК РФ)Красноярский крайРеспублика ХакасияПроисшествия
 
 
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