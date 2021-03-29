https://ria.ru/20210329/chicken-1602859376.html

В TikTok новый кулинарный тренд: курица с луком по-французски

В TikTok новый кулинарный тренд: курица с луком по-французски

В TikTok постоянно появляются какие-нибудь кулинарные тренды. Один из недавних — "курица с луком по-французски", сообщает Metro. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T01:26

2021-03-29T01:26

2021-03-29T01:26

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В TikTok постоянно появляются какие-нибудь кулинарные тренды. Один из недавних — "курица с луком по-французски", сообщает Metro. Под хэштегом #frenchonionchicken уже собрано более 350 тысяч роликов, в которых пользователи демонстрируют, как готовят это блюдо. Главная особенность рецепта состоит в том, что вместе с нарезанным на кубики репчатым луком добавляют еще и пакетик французской луковой суповой смеси. Из остальных ингредиентов понадобятся: жирные сливки, бекон, сыр Чеддер, чеснок и филе куриной грудки. Количество придется измерять на глаз, поскольку почти во всех кулинарных трендах TikTok не указывают точные пропорции. Собирают будущую "курицу с луком по-французски" так: на дно формы для запекания насыпают луковую смесь. Затем наливают сливки — столько, чтобы полностью покрыть дно. Сверху кладут лук, чеснок, бекон, сыр и курицу. Смесь необходимо как следует перемешать и поставить в духовку на 200°C. Запекать до тех пор, пока не появится золотистая корочка. Блюдо можно посыпать свежей зеленью, травами или натертыми сырами. Подавать курицу предлагают, например, с картофелем.

https://ria.ru/20210107/immunitet-1592186450.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

что приготовить, tiktok, стиль жизни, новости культуры