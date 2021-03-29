https://ria.ru/20210329/chernogoriya-1602968249.html

"Раскрыл личности разведчиков". Как в НАТО спецслужба разболтала секреты

"Раскрыл личности разведчиков". Как в НАТО спецслужба разболтала секреты

Курортная страна Черногория рассчитывает на нормальный туристический сезон, власти обсуждают план снятия карантина. Однако новая вспышка коронавируса... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T08:00

2021-03-29T08:00

2021-03-29T08:06

политика

здравко кривокапич

россия

рашко коневич

вакцины

мило джуканович

нато

москва

черногория

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Курортная страна Черногория рассчитывает на нормальный туристический сезон, власти обсуждают план снятия карантина. Однако новая вспышка коронавируса сопровождалась высокой смертностью, что вызвало шквал критики в адрес правительства. Пандемия — не единственная проблема. В маленькой горной республике разгорелся шпионско-политический скандал. Вспомнили, конечно, и о России. Кого Подгорица обвинила в предательстве ценностей НАТО — в материале РИА Новости. Туризм или локдаунОбстановка в Черногории нервная. Только в марте от ковида умерло более тысячи человек. Для страны с населением в шестьсот тысяч это очень много. До прошлой осени власти сдерживали распространение инфекции, и Черногорию даже называли CoronaFree, то есть зоной, где коронавирус не столь опасен. Но новые штаммы Covid-19 и медленные темпы вакцинации усугубили положение. Президент Мило Джуканович требует ввести локдаун, однако правительство против. В ухудшении эпидемиологической обстановки министры обвиняют главу государства и его сторонников, запустивших систему здравоохранения. В плачевном состоянии и экономика. В прошлом году доходы от туризма упали на 90 процентов. Если снова закрыть границы в разгар сезона, то кризис неминуем, опасаются члены правительства. Компромиссным стало решение впускать в страну иностранцев, которые переболели коронавирусом, имеют ПЦР-тест или получили прививку. Джуканович, в свою очередь, критикует кабинет премьер-министра Здравко Кривокапича из-за медленных темпов вакцинации самих черногорцев. "Министры противостоят наследию предшественников, но проваливают борьбу с коронавирусом", — заявил президент и призвал все политические силы сосредоточиться на прививочной кампании в стране. Впрочем, иммунизация в Черногории неразрывно связана с политикой. Власти отказались от "Спутника V", рассчитывая на Pfizer. Однако американский препарат поставили в ограниченном количестве. В феврале российская вакцина все же поступила в оборот, но число выявленных больных уже перевалило за девяносто тысяч. На этом фоне в маленькой республике срезонировал шпионско-политический скандал. Секретные материалыРост смертности от коронавируса — не единственная проблема, в которой обвиняют сформированное в декабре правительство. Ушедшие в оппозицию социал-демократы упрекают новых министров в экономическом спаде и политических скандалах. Самый громкий произошел в преддверии начавшейся вчера встречи глав МИД стран НАТО, в которой участвует и Подгорица. Три года назад Черногория стала членом альянса. Но, по словам социал-демократов, кабмин вместо следования нормам организации "бездарно их нарушает". Лидер Социал-демократической партии Рашко Коневич через СМИ раскритиковал Деяна Вукшича, главу Агентства национальной безопасности — ключевой черногорской спецслужбы. По словам оппозиционера, Вукшич разгласил гостайну и назвал депутатам парламента имена местных и натовских силовиков, которые якобы следили за "работой на Балканах российских агентов влияния"."Директор Агентства национальной безопасности грубо нарушил закон о секретных данных, — заявил Коневич. — Это настоящий скандал. Он раскрыл личности представителей разведсообщества из НАТО. Это беспрецедентно".Парламентарий объяснил, что такую информацию нельзя передавать депутатам — только президенту, премьеру и спикеру парламента. Но не оглашать на слушаниях в парламентском комитете по безопасности, как сделал глава спецслужбы. Больше всего оппозицию возмутило то, что Вукшич поставил под удар доверие НАТО к Черногории. Если альянс сочтет, что слив данных нанес серьезный ущерб работе, то Подгорице перекроют доступ к секретам. Это, в свою очередь, может сказаться на безопасности страны, лишенной оперативных сведений об окружающей обстановке. Прозвучали призывы к отставке главы спецслужбы. Правительство попыталось смягчить ситуацию, но оппозиция не отступала. Коневич потребовал от прокуратуры начать разбирательство и наказать Вукшича, если его вину докажут. Не промолчали и власти. Они частично признали, что директор Агентства непреднамеренно раскрыл чувствительные сведения. Но подчеркнули, что инициатива провести слушания в парламентском комитете по безопасности исходила от оппозиции. Социал-демократы требовали разъяснить историю с задержанным, а потом неожиданно отпущенным на свободу гражданином США и Сербии Стеваном Симияновичем. Когда глава спецслужбы раскрыл интересующие парламентариев из комитета по безопасности сведения, оппозиция первой их и разгласила. Коневич этого не отрицал, но суть секретных данных осталась в тени скандала. Попытки журналистов выяснить, почему Симиянович представлялся в Черногории сотрудником Госдепа, с кем из местных чиновников контактировал и при чем тут "российские агенты влияния", так ни к чему и не привели. Скандальные технологииОпрошенные РИА Новости специалисты по Балканским странам сошлись во мнении, что нагнетание ситуации с коронавирусом и вакцинами, а также вспыхнувший следом скандал вокруг натовских тайн — это продолжение политической борьбы между сторонниками и противниками президента Джукановича. Эксперты обращают внимание, что на парламентских выборах прошлым летом оппозиция из объединенного "Демократического фронта" победила лояльных президенту социал-демократов с небольшим перевесом. "Выигравшие партии объединяло одно стремление — потеснить Джукановича, но до конца реализовать это не удалось. Плюс отсутствие консенсуса внутри самой оппозиции лишь усиливает позиции президента, занимающего пост с середины девяностых", — объясняет специалист по Балканам, доцент Высшей школы экономики Екатерина Энтина. "Скандал вокруг якобы разглашения секретной информации Вукшичем — это провокация Рашко Коневича, который раньше занимал должность главы МВД. Сейчас все силы сторонников Джукановича брошены на дискредитацию недавно сформированного кабинета министров и на то, чтобы вернуть власть", — объясняет журналист из Подгорицы Игорь Дамьянович. По его словам, приверженцам Джукановича не нравится и то, что новый глава Агентства национальной безопасности активно расследует криминальные и коррупционные круги в Черногории. "Все они так или иначе связаны с окружением президента. Вот лояльные ему люди и спровоцировали шумиху, чтобы отвлечь от себя общественное внимание, остановить чистки и реформы новых властей", — полагает Дамьянович. Специалист по Черногории Вениамин Стрига считает, что разгоревшийся скандал напоминает ситуацию 2016 года. Тогда в преддверии президентских выборов теряющий популярность Джуканович заявил, что предотвратил попытку госпереворота, который якобы планировали сербы и россияне, но провокаторов арестовали. "Президент тогда говорил, что цель организаторов — не дать Черногории вступить в НАТО и ЕС. Но его версия не подтвердилась. Недавно всех задержанных отпустили за неимением доказательств. Зато Джукановичу инцидент с "внешними врагами" помог переизбраться. Почти поверил и Запад, хотя черногорский лидер и там порядком надоел", — замечает Стрига. Он не исключает, что нынешний кризис выстроили по аналогичной схеме. "Джуканович исходит из принципа "не мытьем, так катаньем". Он хочет вытеснить из правительства конкурентов и для решения сугубо внутриполитической задачи опять использует внешний фактор. Даже если предположить, что глава спецслужбы действительно раскрыл чье-то имя, то какой ущерб это могло нанести НАТО? Думаю, в альянсе только посмеялись". Специалисты прогнозируют, что во внешней политике кабинет Кривокапича будет придерживаться линии преемственности. Это означает, что укрепление связей с НАТО и вступление в ЕС будут в приоритете. Вместе с тем новое правительство может пойти и на расширение связей с Москвой, особенно в экономической сфере. Тем более что в ходе нынешнего скандала Россию практически не упоминали.

https://ria.ru/20200518/1571584328.html

https://ria.ru/20191224/1562749385.html

россия

москва

черногория

сербия

сша

подгорица (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, здравко кривокапич, россия, рашко коневич, вакцины, мило джуканович, нато, москва, черногория, сербия, сша, подгорица (город), в мире