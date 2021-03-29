https://ria.ru/20210329/budarina-1603287963.html
Наталью Бударину избрали секретарем ЦИК
Наталью Бударину избрали секретарем ЦИК
Секретарем ЦИК стала экс-сотрудница администрации президента РФ Наталья Бударина, передает корреспондент РИА Новости из зала заседания. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T13:30
2021-03-29T13:30
2021-03-29T13:42
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Секретарем ЦИК стала экс-сотрудница администрации президента РФ Наталья Бударина, передает корреспондент РИА Новости из зала заседания.Ее кандидатуру поддержали 14 членов ЦИК, один бюллетень был признан недействительным.Кандидатуру Будариной на пост секретаря комиссии предложила Элла Памфилова, переизбранная ранее председателем ЦИК.Бударина вошла в состав ЦИК по квоте президента.В понедельник проходит первое заседание Центризбиркома в новом составе, на котором избирается новое руководство комиссии – председатель, заместитель председателя и секретарь.
https://ria.ru/20210329/bulaev-1603287635.html
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