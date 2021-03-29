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Наталью Бударину избрали секретарем ЦИК
Наталью Бударину избрали секретарем ЦИК
Секретарем ЦИК стала экс-сотрудница администрации президента РФ Наталья Бударина, передает корреспондент РИА Новости из зала заседания. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T13:30
2021-03-29T13:42
наталья бударина
россия
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Секретарем ЦИК стала экс-сотрудница администрации президента РФ Наталья Бударина, передает корреспондент РИА Новости из зала заседания.Ее кандидатуру поддержали 14 членов ЦИК, один бюллетень был признан недействительным.Кандидатуру Будариной на пост секретаря комиссии предложила Элла Памфилова, переизбранная ранее председателем ЦИК.Бударина вошла в состав ЦИК по квоте президента.В понедельник проходит первое заседание Центризбиркома в новом составе, на котором избирается новое руководство комиссии – председатель, заместитель председателя и секретарь.
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наталья бударина, россия, цик рф, политика

Наталью Бударину избрали секретарем ЦИК

13:30 29.03.2021 (обновлено: 13:42 29.03.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПервое заседание нового состава ЦИК РФ
Первое заседание нового состава ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Секретарем ЦИК стала экс-сотрудница администрации президента РФ Наталья Бударина, передает корреспондент РИА Новости из зала заседания.
Ее кандидатуру поддержали 14 членов ЦИК, один бюллетень был признан недействительным.
Кандидатуру Будариной на пост секретаря комиссии предложила Элла Памфилова, переизбранная ранее председателем ЦИК.
Бударина вошла в состав ЦИК по квоте президента.
В понедельник проходит первое заседание Центризбиркома в новом составе, на котором избирается новое руководство комиссии – председатель, заместитель председателя и секретарь.
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
Вчера, 13:26
Николая Булаева переизбрали зампредом ЦИК
 
Наталья БударинаРоссияЦИК РФПолитика
 
 
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