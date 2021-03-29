https://ria.ru/20210329/bobryshev-1603358697.html
Источник: подполковник Бобрышев стал начальником "Матросской тишины"
Источник: подполковник Бобрышев стал начальником "Матросской тишины"
Подполковник внутренней службы Сергей Бобрышев стал новым начальником следственного изолятора "Матросская тишина" в Москве, рассказал РИА Новости источник,... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T19:26
2021-03-29T19:26
2021-03-29T19:26
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матросская тишина
москва
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Подполковник внутренней службы Сергей Бобрышев стал новым начальником следственного изолятора "Матросская тишина" в Москве, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
https://ria.ru/20200819/1575990014.html
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россия, матросская тишина, москва