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Ирина Безрукова рассказала, как ради ребенка отказалась от роли
Ирина Безрукова рассказала, как ради ребенка отказалась от роли
Актриса театра и кино Ирина Безрукова в недавнем выпуске передачи "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1" вспомнила, как ради... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T20:19
2021-03-29T20:19
2021-03-29T20:19
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Актриса театра и кино Ирина Безрукова в недавнем выпуске передачи "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1" вспомнила, как ради рождения сына отказалась от первой большой роли в кино. По словам Безруковой, она только узнала о том, что беременна от мужа Игоря Ливанова, когда ей предложили сняться в полнометражной ленте "Мосфильма".Для 23-летней Ирины это был шанс заявить о себе в кинематографе: до этого она играла в театре родного Ростова-на-Дону.Однако режиссер картины, узнав о беременности актрисы, хоть и не сказал прямо, но намекнул на аборт, спросив, наверняка ли она решила рожать.Она признается, что до сих пор считает это решение одним из самых правильных в жизни.Ее единственный сын Андрей родился 6 декабря 1989 года. Он пошел по стопам звездных родителей, выбрав карьеру актера.В марте 2015 года произошла трагедия: молодой человек внезапно скончался. По одной из версий, причиной смерти стал несчастный случай.
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новости культуры, борис корчевников, ростов-на-дону, мосфильм, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, ирина безрукова
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости.
Актриса театра и кино Ирина Безрукова в недавнем выпуске передачи "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1" вспомнила
, как ради рождения сына отказалась от первой большой роли в кино.
По словам Безруковой, она только узнала о том, что беременна от мужа Игоря Ливанова, когда ей предложили сняться в полнометражной ленте "Мосфильма".
Для 23-летней Ирины это был шанс заявить о себе в кинематографе: до этого она играла в театре родного Ростова-на-Дону.
Однако режиссер картины, узнав о беременности актрисы, хоть и не сказал прямо, но намекнул на аборт, спросив, наверняка ли она решила рожать.
"И тогда я сразу поняла, что он имеет в виду. Я приехала домой и сказала Игорю: "Я приняла решение. Это кино за меня с радостью сыграет любая другая актриса, а моего сына за меня никто не родит", — вспоминает Ирина.
Она признается, что до сих пор считает это решение одним из самых правильных в жизни.
Ее единственный сын Андрей родился 6 декабря 1989 года. Он пошел по стопам звездных родителей, выбрав карьеру актера.
В марте 2015 года произошла трагедия: молодой человек внезапно скончался. По одной из версий, причиной смерти стал несчастный случай.
14 марта Ирина написала в Instagram: "Ровно шесть лет назад, именно в этот день, не стало моего нежно любимого и единственного сына Андрюши... Безгранично благодарна ему за то, что он выбрал меня своей мамой̆. Пусть даже на такой непродолжительный срок".