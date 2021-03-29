https://ria.ru/20210329/bezrukova-1603284503.html

Ирина Безрукова рассказала, как ради ребенка отказалась от роли

Ирина Безрукова рассказала, как ради ребенка отказалась от роли

Актриса театра и кино Ирина Безрукова в недавнем выпуске передачи "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1" вспомнила, как ради... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T20:19

2021-03-29T20:19

2021-03-29T20:19

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Актриса театра и кино Ирина Безрукова в недавнем выпуске передачи "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1" вспомнила, как ради рождения сына отказалась от первой большой роли в кино. По словам Безруковой, она только узнала о том, что беременна от мужа Игоря Ливанова, когда ей предложили сняться в полнометражной ленте "Мосфильма".Для 23-летней Ирины это был шанс заявить о себе в кинематографе: до этого она играла в театре родного Ростова-на-Дону.Однако режиссер картины, узнав о беременности актрисы, хоть и не сказал прямо, но намекнул на аборт, спросив, наверняка ли она решила рожать.Она признается, что до сих пор считает это решение одним из самых правильных в жизни.Ее единственный сын Андрей родился 6 декабря 1989 года. Он пошел по стопам звездных родителей, выбрав карьеру актера.В марте 2015 года произошла трагедия: молодой человек внезапно скончался. По одной из версий, причиной смерти стал несчастный случай.

https://ria.ru/20210216/kino-1595699228.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, борис корчевников, ростов-на-дону, мосфильм, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, ирина безрукова