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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210329/belorussiya-1603343642.html
В Белоруссии задержали экс-военного, "сливавшего" BYPOL данные силовиков
В Белоруссии задержали экс-военного, "сливавшего" BYPOL данные силовиков
Белорусские правоохранители задержали бывшего военного-контрактника, который предоставлял в оппозиционную инициативу BYPOL данные силовиков, сообщила в... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T17:56
2021-03-29T17:57
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МИНСК, 29 мар - РИА Новости. Белорусские правоохранители задержали бывшего военного-контрактника, который предоставлял в оппозиционную инициативу BYPOL данные силовиков, сообщила в понедельник пресс-служба МВД Белоруссии."Сотрудники ГУБОПиК МВД (главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией - ред.) и бойцы СОБР (спецотряд быстрого реагирования - ред.) задержали 24-летнего уроженца Могилевщины, который намеревался участвовать в массовых беспорядках и совершать преступления против государства. Молодой человек оказал сопротивление, при себе у него был нож", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.Там отмечается, что до осени 2020 года задержанный служил по контракту в Витебске и неоднократно выезжал за рубеж на учения в составе сил специальных операций, однако за деструктивные взгляды и участие в уличных протестах его уволили."После переезда в Минский район молодой человек связался в Telegram-канале с инициативой BYPOL (объединяет бывших силовиков, близких к оппозиции - Прим. ред.): предоставил информацию об управлении сил спецопераций вооруженных сил Беларуси. Затем получил свое первое задание: проверить достоверность данных о сотрудниках ГУБОПиК, которые прислал (оппозиции - Прим. ред.) их бывший коллега (Станислав) Лупоносов", - говорится в сообщении. Согласно ему, "для этого информатор пришел домой к одному из оперативников, пообщался с его супругой, но сбежал, увидев милиционера на лестничной площадке"."Через несколько дней он получил новую установку: вычислить и сфотографировать автомобиль того же оперативника, зафиксировать на снимках места его парковки. Вскоре после этого мужчину задержали", - отмечается в сообщении.Там говорится, что задержанный стремился оказать давление на милиционеров, чтобы они не пресекали оппозиционные акции, и остается готовым к радикальным действиям, в том числе к применению оружия."Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел", - говорится в сообщении.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://ria.ru/20210329/lukashenko-1603266748.html
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мвд белоруссии, кгб белоруссии, белоруссия, в мире

В Белоруссии задержали экс-военного, "сливавшего" BYPOL данные силовиков

17:56 29.03.2021 (обновлено: 17:57 29.03.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции белорусской оппозиции "Марш смелых" в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции белорусской оппозиции Марш смелых в Минске - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 29 мар - РИА Новости. Белорусские правоохранители задержали бывшего военного-контрактника, который предоставлял в оппозиционную инициативу BYPOL данные силовиков, сообщила в понедельник пресс-служба МВД Белоруссии.
"Сотрудники ГУБОПиК МВД (главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией - ред.) и бойцы СОБР (спецотряд быстрого реагирования - ред.) задержали 24-летнего уроженца Могилевщины, который намеревался участвовать в массовых беспорядках и совершать преступления против государства. Молодой человек оказал сопротивление, при себе у него был нож", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.
Там отмечается, что до осени 2020 года задержанный служил по контракту в Витебске и неоднократно выезжал за рубеж на учения в составе сил специальных операций, однако за деструктивные взгляды и участие в уличных протестах его уволили.
"После переезда в Минский район молодой человек связался в Telegram-канале с инициативой BYPOL (объединяет бывших силовиков, близких к оппозиции - Прим. ред.): предоставил информацию об управлении сил спецопераций вооруженных сил Беларуси. Затем получил свое первое задание: проверить достоверность данных о сотрудниках ГУБОПиК, которые прислал (оппозиции - Прим. ред.) их бывший коллега (Станислав) Лупоносов", - говорится в сообщении. Согласно ему, "для этого информатор пришел домой к одному из оперативников, пообщался с его супругой, но сбежал, увидев милиционера на лестничной площадке".
"Через несколько дней он получил новую установку: вычислить и сфотографировать автомобиль того же оперативника, зафиксировать на снимках места его парковки. Вскоре после этого мужчину задержали", - отмечается в сообщении.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
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Там говорится, что задержанный стремился оказать давление на милиционеров, чтобы они не пресекали оппозиционные акции, и остается готовым к радикальным действиям, в том числе к применению оружия.
"Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел", - говорится в сообщении.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
Сотрудники правоохранительных органов в Минске - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
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