https://ria.ru/20210329/belorussiya-1603330873.html

В лесу в Белоруссии нашли тело офицера

В лесу в Белоруссии нашли тело офицера

Комиссия минобороны Белоруссии совместно со следователями устанавливает обстоятельства смерти военнослужащего, тело которого было найдено в лесу, сообщается на... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T16:57

2021-03-29T16:57

2021-03-29T16:57

министерство обороны белоруссии

белоруссия

в мире

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МИНСК, 29 мар – РИА Новости. Комиссия минобороны Белоруссии совместно со следователями устанавливает обстоятельства смерти военнослужащего, тело которого было найдено в лесу, сообщается на сайте военного ведомства.Там отмечается, что обстоятельства гибели сейчас выясняются комиссией минобороны совместно со Следственным комитетом. Подробностей в сообщении не приводится.Министерство обороны выразило соболезнования родным и близким офицера и заверило, что окажет необходимую помощь семье военнослужащего.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны белоруссии, белоруссия, в мире