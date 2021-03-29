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В лесу в Белоруссии нашли тело офицера
В лесу в Белоруссии нашли тело офицера
Комиссия минобороны Белоруссии совместно со следователями устанавливает обстоятельства смерти военнослужащего, тело которого было найдено в лесу, сообщается на... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T16:57
2021-03-29T16:57
2021-03-29T16:57
министерство обороны белоруссии
белоруссия
в мире
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МИНСК, 29 мар – РИА Новости. Комиссия минобороны Белоруссии совместно со следователями устанавливает обстоятельства смерти военнослужащего, тело которого было найдено в лесу, сообщается на сайте военного ведомства.Там отмечается, что обстоятельства гибели сейчас выясняются комиссией минобороны совместно со Следственным комитетом. Подробностей в сообщении не приводится.Министерство обороны выразило соболезнования родным и близким офицера и заверило, что окажет необходимую помощь семье военнослужащего.
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министерство обороны белоруссии, белоруссия, в мире