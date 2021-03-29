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В Кремле отказались комментировать несостоявшиеся акции в Белоруссии
В Кремле отказались комментировать несостоявшиеся акции в Белоруссии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал обсуждать, почему запланированные на прошедшие выходные протестные акции в Белоруссии не состоялась. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T14:15
2021-03-29T14:15
2021-03-29T14:15
кгб белоруссии
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дмитрий песков
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал обсуждать, почему запланированные на прошедшие выходные протестные акции в Белоруссии не состоялась.Ранее белорусская оппозиция призывала возобновить несанкционированные массовые протесты 25-27 марта. Ряд граждан были задержаны за нарушение общественного порядка, однако в МВД республики оценили протестную активность как "приближенную к нулю" и отметили, что анонсированные оппозицией масштабные акции не состоялись."Мое мнение, что не следует все-таки на наших ежедневных брифингах обсуждать внутренние дела Белоруссии", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, что думают в Кремле по поводу того, почему акции не состоялись.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции, выехавших за границу, возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
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кгб белоруссии, александр лукашенко, дмитрий песков, белоруссия, в мире