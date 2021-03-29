https://ria.ru/20210329/alyaska-1603373786.html

Американские военные заметили Ту-142 в опознавательной зоне ПВО Аляски

Американские военные заметили Ту-142 в опознавательной зоне ПВО Аляски

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что идентифицировало и отследило два российских самолета Ту-142, которые в... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T22:17

2021-03-29T22:17

2021-03-29T22:17

ту-142мк

россия

северное море

norad

су-33

норвегия

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что идентифицировало и отследило два российских самолета Ту-142, которые в понедельник вошли в опознавательную зону ПВО Аляски."Как и всегда, NORAD сохраняет бдительность и готовность защищать суверенное воздушное пространство Канады и США. чтобы сдерживать и устранять потенциальные угрозы на наших воздушных и морских подступах", - указывается в заявлении американских военных.Ранее пресс-служба российского Северного флота сообщила, что два самолета Ту-142 выполнили полет над акваторией Северного моря и в Северо-Восточной Атлантике, а также над Баренцевым морем. Отмечалось, что на начальном участке полета над Баренцевым морем их сопровождали экипажи истребителей Су-33. Продолжительность полета составила около 11 часов. Во время полета над Норвежским и Северным морями их сопровождали истребители ВВС Норвегии и Великобритании.

https://ria.ru/20200627/1573570865.html

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северное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ту-142мк, россия, северное море, norad, су-33, норвегия, сша, в мире