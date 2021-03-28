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Россиянам рассказали, как не переплачивать за услуги ЖКХ
Россиянам рассказали, как не переплачивать за услуги ЖКХ
Мосжилинспекция предупредила о риске переплаты за услуги ЖКХ из-за несвоевременной подачи показаний счетчиков и заявления на перерасчет. Об этом пишет... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T14:23
2021-03-28T14:23
2021-03-28T21:44
светлана разворотнева
жкх
общество
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Мосжилинспекция предупредила о риске переплаты за услуги ЖКХ из-за несвоевременной подачи показаний счетчиков и заявления на перерасчет. Об этом пишет "Российская газета".Отмечается, что при непредоставлении показаний, например, во время длительных отъездов, поставщики сначала выставляют счета по средним предыдущим показаниям, а затем по нормативам.По мнению исполнительного директора некоммерческого партнерства "ЖКХ Контроль" Светланы Разворотневой, еще одной причиной переплаты за ЖКХ являются "перетопы"."По расчетам экспертов, около 20 процентов поступающего в наши дома тепла — это перетопы, то есть тепло, которое нам не нужно. Эффективно бороться с такими явлениями можно, только установив аппаратуру погодного регулирования", — считает она.
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светлана разворотнева, жкх, общество
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости.
Мосжилинспекция предупредила о риске переплаты за услуги ЖКХ из-за несвоевременной подачи показаний счетчиков и заявления на перерасчет. Об этом пишет "Российская газета"
.
Отмечается, что при непредоставлении показаний, например, во время длительных отъездов, поставщики сначала выставляют счета по средним предыдущим показаниям, а затем по нормативам.
"Чтобы не оказаться в такой ситуации, всегда передавайте показания счетчиков — хоть нулевые, хоть примерные. Так у коммунальщиков не будет повода выставить вам счета по нормативам, а потом еще и насчитать по ним пени и штрафы", — подчеркнули в инспекции.
По мнению исполнительного директора некоммерческого партнерства "ЖКХ Контроль" Светланы Разворотневой
, еще одной причиной переплаты за ЖКХ являются "перетопы".
"По расчетам экспертов, около 20 процентов поступающего в наши дома тепла — это перетопы, то есть тепло, которое нам не нужно. Эффективно бороться с такими явлениями можно, только установив аппаратуру погодного регулирования", — считает она.