https://ria.ru/20210328/zhkkh-1603194904.html

Россиянам рассказали, как не переплачивать за услуги ЖКХ

Россиянам рассказали, как не переплачивать за услуги ЖКХ

Мосжилинспекция предупредила о риске переплаты за услуги ЖКХ из-за несвоевременной подачи показаний счетчиков и заявления на перерасчет. Об этом пишет... РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T14:23

2021-03-28T14:23

2021-03-28T21:44

светлана разворотнева

жкх

общество

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Мосжилинспекция предупредила о риске переплаты за услуги ЖКХ из-за несвоевременной подачи показаний счетчиков и заявления на перерасчет. Об этом пишет "Российская газета".Отмечается, что при непредоставлении показаний, например, во время длительных отъездов, поставщики сначала выставляют счета по средним предыдущим показаниям, а затем по нормативам.По мнению исполнительного директора некоммерческого партнерства "ЖКХ Контроль" Светланы Разворотневой, еще одной причиной переплаты за ЖКХ являются "перетопы"."По расчетам экспертов, около 20 процентов поступающего в наши дома тепла — это перетопы, то есть тепло, которое нам не нужно. Эффективно бороться с такими явлениями можно, только установив аппаратуру погодного регулирования", — считает она.

https://realty.ria.ru/20210224/avarii-1598747825.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана разворотнева, жкх, общество