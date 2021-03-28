https://ria.ru/20210328/zaderzhanie-1603223354.html
У посольства Белоруссии в Москве задержали несколько человек
У посольства Белоруссии в Москве задержали несколько человек
Полицейские задержали несколько человек у посольства Белоруссии в Москве, у части из них была символика, которую использует оппозиция в Белоруссии, передаёт... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T22:04
2021-03-28T22:04
2021-03-28T22:06
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Полицейские задержали несколько человек у посольства Белоруссии в Москве, у части из них была символика, которую использует оппозиция в Белоруссии, передаёт корреспондент РИА Новости.Около 20.30 напротив посольства Белоруссии в Москве стояло около 10 человек, играла музыка из колонок, у некоторых из присутствовавших была символика, используемая белорусской оппозицией. В районе 21.00 к зданию подъехал автобус второго специального полка полиции, у стоявших напротив посольства переписали личные данные, а после завели в машину.Официальными комментариями московской полиции РИА Новости не располагает.
https://ria.ru/20210327/protesty-1603119602.html
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