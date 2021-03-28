https://ria.ru/20210328/zaderzhanie-1603223354.html

У посольства Белоруссии в Москве задержали несколько человек

У посольства Белоруссии в Москве задержали несколько человек

Полицейские задержали несколько человек у посольства Белоруссии в Москве, у части из них была символика, которую использует оппозиция в Белоруссии, передаёт... РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T22:04

2021-03-28T22:04

2021-03-28T22:06

россия

москва

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/27069/04/270690460_0:136:3001:1824_1920x0_80_0_0_e13b8694263f4ff468463a6d438fe189.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Полицейские задержали несколько человек у посольства Белоруссии в Москве, у части из них была символика, которую использует оппозиция в Белоруссии, передаёт корреспондент РИА Новости.Около 20.30 напротив посольства Белоруссии в Москве стояло около 10 человек, играла музыка из колонок, у некоторых из присутствовавших была символика, используемая белорусской оппозицией. В районе 21.00 к зданию подъехал автобус второго специального полка полиции, у стоявших напротив посольства переписали личные данные, а после завели в машину.Официальными комментариями московской полиции РИА Новости не располагает.

https://ria.ru/20210327/protesty-1603119602.html

россия

москва

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, белоруссия, в мире