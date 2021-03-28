https://ria.ru/20210328/zaderzhanie-1603186281.html

В Московской области арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве подростка

В Московской области арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве подростка

Мужчина, обвиняемый в нанесении 38 ударов ножом 15-летнему подростку, арестован в Солнечногорске, он пытался сбежать во Владимирскую область, сообщила старший... РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T12:26

2021-03-28T12:26

2021-03-28T12:44

россия

владимирская область

солнечногорск

происшествия

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в нанесении 38 ударов ножом 15-летнему подростку, арестован в Солнечногорске, он пытался сбежать во Владимирскую область, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.Ранее сообщалось, что тело 15-летнего юноши с множественными ножевыми ранениями нашли 26 марта в одной из квартир многоэтажного дома в поселке Голубое городского округа Солнечногорск. Было возбуждено уголовное дело. Вечером того же дня мужчину задержали.По данным следствия, 25 марта школьник из Зеленограда после занятий поехал гулять в городской округ Солнечногорск. На автобусной остановке он познакомился с 26-летним мужчиной, который предложил пойти к нему в квартиру. Там обвиняемый нанес подростку около 38 ножевых ударов.Врадий добавила, что после случившегося мужчина попытался сбежать во Владимирскую область, где позднее и был задержан."Следствием установлено, что обвиняемый ранее неоднократно судим. С его участием следователем и криминалистом проведена проверка показаний на месте, а также несколько допросов. Назначено проведение судебно-медицинской, генетической, дактилоскопической экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается", - отметила Врадий.

https://ria.ru/20210328/medsestra-1603185858.html

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россия, владимирская область, солнечногорск, происшествия