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В Московской области арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве подростка
В Московской области арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве подростка
Мужчина, обвиняемый в нанесении 38 ударов ножом 15-летнему подростку, арестован в Солнечногорске, он пытался сбежать во Владимирскую область, сообщила старший... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T12:26
2021-03-28T12:26
2021-03-28T12:44
россия
владимирская область
солнечногорск
происшествия
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в нанесении 38 ударов ножом 15-летнему подростку, арестован в Солнечногорске, он пытался сбежать во Владимирскую область, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.Ранее сообщалось, что тело 15-летнего юноши с множественными ножевыми ранениями нашли 26 марта в одной из квартир многоэтажного дома в поселке Голубое городского округа Солнечногорск. Было возбуждено уголовное дело. Вечером того же дня мужчину задержали.По данным следствия, 25 марта школьник из Зеленограда после занятий поехал гулять в городской округ Солнечногорск. На автобусной остановке он познакомился с 26-летним мужчиной, который предложил пойти к нему в квартиру. Там обвиняемый нанес подростку около 38 ножевых ударов.Врадий добавила, что после случившегося мужчина попытался сбежать во Владимирскую область, где позднее и был задержан."Следствием установлено, что обвиняемый ранее неоднократно судим. С его участием следователем и криминалистом проведена проверка показаний на месте, а также несколько допросов. Назначено проведение судебно-медицинской, генетической, дактилоскопической экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается", - отметила Врадий.
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россия, владимирская область, солнечногорск, происшествия
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости.
Мужчина, обвиняемый в нанесении 38 ударов ножом 15-летнему подростку, арестован в Солнечногорске
, он пытался сбежать во Владимирскую область
, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий
.
Ранее сообщалось, что тело 15-летнего юноши с множественными ножевыми ранениями нашли 26 марта в одной из квартир многоэтажного дома в поселке Голубое городского округа Солнечногорск. Было возбуждено уголовное дело. Вечером того же дня мужчину задержали.
"Следователем следственного отдела по городу Солнечногорску ГСУСК России по Московской области
26-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве 15-летнего подростка (часть 1 статьи 105 УК РФ). По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Врадий.
По данным следствия, 25 марта школьник из Зеленограда после занятий поехал гулять в городской округ Солнечногорск. На автобусной остановке он познакомился с 26-летним мужчиной, который предложил пойти к нему в квартиру. Там обвиняемый нанес подростку около 38 ножевых ударов.
Врадий добавила, что после случившегося мужчина попытался сбежать во Владимирскую область, где позднее и был задержан.
"Следствием установлено, что обвиняемый ранее неоднократно судим. С его участием следователем и криминалистом проведена проверка показаний на месте, а также несколько допросов. Назначено проведение судебно-медицинской, генетической, дактилоскопической экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается", - отметила Врадий.