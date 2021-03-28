СБ Белоруссии предложил разрывать контракты с работниками за забастовки
© Sputnik / Виктор ТолочкоАкция протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 28 мар – РИА Новости. Власти Белоруссии хотят предусмотреть в законодательстве дополнительную возможность для нанимателей разрывать контракты с теми работниками, которые призывают к забастовкам на предприятиях по политическим мотивам, сообщил заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Александр Рахманов.
"Мы также предусмотрели и предлагаем дополнительные основания к расторжению контракта по инициативе нанимателя с людьми, которые такой деструктивной деятельностью занимаются", - сказал Рахманов в интервью телеканалу "Беларусь 1".
Он подчеркнул, что "в случае с событиями второго полугодия 2020 года (когда сторонники оппозиции призывали к забастовкам на госпредприятиях – ред.) ни о каком трудовом споре речи не шло". "Предпринимались меры, чтобы расшатать коллектив, чтобы приостановить или вообще остановить работу предприятия и, как мы видим в дальнейшем, поделить рынки, в том числе зарубежные, на которых продукция отечественных предприятий пользуется спросом", - отметил Рахманов.
Ранее Генеральная прокуратура Белоруссии предложила установить в трудовом кодексе страны безусловный запрет на выдвижение политических требований во время забастовок. Там подчеркивали, что соответствующее решение суда будет подлежать немедленному исполнению.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Оппозиция также призывала к забастовкам на предприятиях, однако власти заявляли, что реальный сектор работает штатно.
КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.