https://ria.ru/20210328/yakutsk-1603206751.html

Григорьев лидирует на выборах мэра Якутска

Григорьев лидирует на выборах мэра Якутска

Единоросс Евгений Григорьев предварительно лидирует на досрочных выборах главы города Якутска по количеству голосов после обработки 2,46% протоколов, за него... РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T16:55

2021-03-28T16:55

2021-03-28T16:55

республика саха (якутия)

россия

республика саха (якутия)

единая россия

якутск

политика

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ЯКУТСК, 28 мар – РИА Новости. Единоросс Евгений Григорьев предварительно лидирует на досрочных выборах главы города Якутска по количеству голосов после обработки 2,46% протоколов, за него проголосовали 44,24% избирателя, сообщается на сайте Якутской территориальной избирательной комиссии.В воскресенье в 22.00 (15.00 мск) ТИК опубликовал предварительные итоги досрочных выборов главы Якутска.Ранее сообщалось, что данные exit poll в воскресенье определили предварительную победу кандидата от "Единой России" Евгения Григорьева на досрочных выборах главы Якутска. В пятницу начались трехдневные выборы главы города.

https://ria.ru/20210326/yakutsk-1602975168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика саха (якутия), единая россия, якутск, политика