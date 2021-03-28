https://ria.ru/20210328/yakutsk-1603206751.html
Григорьев лидирует на выборах мэра Якутска
Григорьев лидирует на выборах мэра Якутска
Единоросс Евгений Григорьев предварительно лидирует на досрочных выборах главы города Якутска по количеству голосов после обработки 2,46% протоколов, за него... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T16:55
2021-03-28T16:55
2021-03-28T16:55
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ЯКУТСК, 28 мар – РИА Новости. Единоросс Евгений Григорьев предварительно лидирует на досрочных выборах главы города Якутска по количеству голосов после обработки 2,46% протоколов, за него проголосовали 44,24% избирателя, сообщается на сайте Якутской территориальной избирательной комиссии.В воскресенье в 22.00 (15.00 мск) ТИК опубликовал предварительные итоги досрочных выборов главы Якутска.Ранее сообщалось, что данные exit poll в воскресенье определили предварительную победу кандидата от "Единой России" Евгения Григорьева на досрочных выборах главы Якутска. В пятницу начались трехдневные выборы главы города.
https://ria.ru/20210326/yakutsk-1602975168.html
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россия, республика саха (якутия), единая россия, якутск, политика