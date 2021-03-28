https://ria.ru/20210328/yakutsk-1603200880.html

Exit poll определил предварительную победу на выборах главы Якутска

Exit poll определил предварительную победу на выборах главы Якутска

Данные exit poll в воскресенье определили предварительную победу кандидата от "Единой России" Евгения Григорьева на выборах главы Якутска, сообщает клуб молодых РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T15:42

2021-03-28T15:42

2021-03-28T15:42

республика саха (якутия)

сардана авксентьева

единая россия

якутск

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156230/41/1562304143_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_00e3020862c2394f2c934f3db1c871b9.jpg

ЯКУТСК, 28 мар – РИА Новости. Данные exit poll в воскресенье определили предварительную победу кандидата от "Единой России" Евгения Григорьева на выборах главы Якутска, сообщает клуб молодых избирателей.Отмечается, что опрос на выходе из избирательных участков в Якутске проводила молодежная общественная организация "Клуб молодых избирателей при Центральной избирательной комиссии РС(Я)".За три дня досрочных выборов главы города с 26 марта до 20.00 (местного времени) 28 марта были опрошены 17 402 избирателей на выходе из 45 городских УИК. "Доля отказов от ответа при этом составила 34%", - добавили в клубе.Сардана Авксентьева в середине января заявила о своей отставке с поста главы города из-за проблем со здоровьем, ей предстоят операции. Гордума приняла ее отставку 14 января и утвердила ее первого заместителя Евгения Григорьева исполняющим обязанности главы города. Позже его выдвинули на досрочных выборах кандидатом от "Единой России".

https://ria.ru/20210326/yakutsk-1602975168.html

якутск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сардана авксентьева, единая россия, якутск, политика