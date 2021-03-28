Exit poll определил предварительную победу на выборах главы Якутска
ЯКУТСК, 28 мар – РИА Новости. Данные exit poll в воскресенье определили предварительную победу кандидата от "Единой России" Евгения Григорьева на выборах главы Якутска, сообщает клуб молодых избирателей.
Отмечается, что опрос на выходе из избирательных участков в Якутске проводила молодежная общественная организация "Клуб молодых избирателей при Центральной избирательной комиссии РС(Я)".
"Победу на досрочных выборах главы городского округа города Якутска выборах одерживает Евгений Григорьев. Согласно результатам exit poll, проводившегося в течение голосования, за него проголосовал 51% избирателей. По данным организации, на втором месте представитель партии "Справедливая Россия" Виталий Обедин – 34%. Далее следует Савва Михайлов (КПРФ) – 11,7%. Иван Комаров (Гражданская платформа), Айал Прокопьев ("Родина") и Евгений Рябченко (ЛДПР) набрали около 1,5% голосов избирателей", - рассказали в клубе.
За три дня досрочных выборов главы города с 26 марта до 20.00 (местного времени) 28 марта были опрошены 17 402 избирателей на выходе из 45 городских УИК. "Доля отказов от ответа при этом составила 34%", - добавили в клубе.
Сардана Авксентьева в середине января заявила о своей отставке с поста главы города из-за проблем со здоровьем, ей предстоят операции. Гордума приняла ее отставку 14 января и утвердила ее первого заместителя Евгения Григорьева исполняющим обязанности главы города. Позже его выдвинули на досрочных выборах кандидатом от "Единой России".