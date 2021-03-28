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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20210328/yakutsk-1603200880.html
Exit poll определил предварительную победу на выборах главы Якутска
Exit poll определил предварительную победу на выборах главы Якутска
Данные exit poll в воскресенье определили предварительную победу кандидата от "Единой России" Евгения Григорьева на выборах главы Якутска, сообщает клуб молодых РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T15:42
2021-03-28T15:42
республика саха (якутия)
сардана авксентьева
единая россия
якутск
политика
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ЯКУТСК, 28 мар – РИА Новости. Данные exit poll в воскресенье определили предварительную победу кандидата от "Единой России" Евгения Григорьева на выборах главы Якутска, сообщает клуб молодых избирателей.Отмечается, что опрос на выходе из избирательных участков в Якутске проводила молодежная общественная организация "Клуб молодых избирателей при Центральной избирательной комиссии РС(Я)".За три дня досрочных выборов главы города с 26 марта до 20.00 (местного времени) 28 марта были опрошены 17 402 избирателей на выходе из 45 городских УИК. "Доля отказов от ответа при этом составила 34%", - добавили в клубе.Сардана Авксентьева в середине января заявила о своей отставке с поста главы города из-за проблем со здоровьем, ей предстоят операции. Гордума приняла ее отставку 14 января и утвердила ее первого заместителя Евгения Григорьева исполняющим обязанности главы города. Позже его выдвинули на досрочных выборах кандидатом от "Единой России".
https://ria.ru/20210326/yakutsk-1602975168.html
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сардана авксентьева, единая россия, якутск, политика

Exit poll определил предварительную победу на выборах главы Якутска

15:42 28.03.2021
 
© РИА Новости / Болот Бочкарев / Перейти в фотобанкПроспект Ленина в городе Якутске
Проспект Ленина в городе Якутске - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© РИА Новости / Болот Бочкарев
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ЯКУТСК, 28 мар – РИА Новости. Данные exit poll в воскресенье определили предварительную победу кандидата от "Единой России" Евгения Григорьева на выборах главы Якутска, сообщает клуб молодых избирателей.
Отмечается, что опрос на выходе из избирательных участков в Якутске проводила молодежная общественная организация "Клуб молодых избирателей при Центральной избирательной комиссии РС(Я)".
Глава Якутии Айсен Николаев во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 14:05Республика Саха (Якутия)
Глава республики Саха с супругой проголосовали за нового главу Якутска
"Победу на досрочных выборах главы городского округа города Якутска выборах одерживает Евгений Григорьев. Согласно результатам exit poll, проводившегося в течение голосования, за него проголосовал 51% избирателей. По данным организации, на втором месте представитель партии "Справедливая Россия" Виталий Обедин – 34%. Далее следует Савва Михайлов (КПРФ) – 11,7%. Иван Комаров (Гражданская платформа), Айал Прокопьев ("Родина") и Евгений Рябченко (ЛДПР) набрали около 1,5% голосов избирателей", - рассказали в клубе.
За три дня досрочных выборов главы города с 26 марта до 20.00 (местного времени) 28 марта были опрошены 17 402 избирателей на выходе из 45 городских УИК. "Доля отказов от ответа при этом составила 34%", - добавили в клубе.
Сардана Авксентьева в середине января заявила о своей отставке с поста главы города из-за проблем со здоровьем, ей предстоят операции. Гордума приняла ее отставку 14 января и утвердила ее первого заместителя Евгения Григорьева исполняющим обязанности главы города. Позже его выдвинули на досрочных выборах кандидатом от "Единой России".
 
Республика Саха (Якутия)Сардана АвксентьеваЕдиная РоссияЯкутскПолитика
 
 
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