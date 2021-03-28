https://ria.ru/20210328/voyska-1603199915.html

Пашинян предложил усилить Объединенную группировку войск России и Армении

Пашинян предложил усилить Объединенную группировку войск России и Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с жителями Армавирской области страны предложил подумать над усилением Объединенной группировки войск... РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T15:30

2021-03-28T15:30

2021-03-28T15:45

ситуация в армении

россия

никол пашинян

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 28 мар - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с жителями Армавирской области страны предложил подумать над усилением Объединенной группировки войск Вооруженных сил РФ и Армении.Однако, по его словам, это не означает, что Армения должна постоянно готовиться к новым войнам. "Нам необходимо создать в регионе благоприятную атмосферу вокруг Армении. Для этого мы должны изменить свою точку зрения на регион, и то же самое должен сделать регион в отношении Армении", - сказал премьер.В соответствии с российско-армянским соглашением, подписанным 30 ноября 2016 года, к основным задачам Объединенной группировки относятся своевременное обнаружение непосредственной подготовки вооруженного нападения (агрессии) против Армении и РФ и его отражение; прикрытие сухопутной части государственной границы обоих государств в установленных границах ответственности; участие в защите государственной границы РФ и Армении в воздушно-космическом пространстве, а также участие в противовоздушной обороне войск и критически важных объектов обеих стран, расположенных в регионе.

https://ria.ru/20210324/armeniya-1602582925.html

россия

армения

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ситуация в армении, россия, никол пашинян, армения, в мире