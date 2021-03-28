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Пашинян предложил усилить Объединенную группировку войск России и Армении
Пашинян предложил усилить Объединенную группировку войск России и Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с жителями Армавирской области страны предложил подумать над усилением Объединенной группировки войск... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T15:30
2021-03-28T15:45
ситуация в армении
россия
никол пашинян
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 28 мар - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с жителями Армавирской области страны предложил подумать над усилением Объединенной группировки войск Вооруженных сил РФ и Армении.Однако, по его словам, это не означает, что Армения должна постоянно готовиться к новым войнам. "Нам необходимо создать в регионе благоприятную атмосферу вокруг Армении. Для этого мы должны изменить свою точку зрения на регион, и то же самое должен сделать регион в отношении Армении", - сказал премьер.В соответствии с российско-армянским соглашением, подписанным 30 ноября 2016 года, к основным задачам Объединенной группировки относятся своевременное обнаружение непосредственной подготовки вооруженного нападения (агрессии) против Армении и РФ и его отражение; прикрытие сухопутной части государственной границы обоих государств в установленных границах ответственности; участие в защите государственной границы РФ и Армении в воздушно-космическом пространстве, а также участие в противовоздушной обороне войск и критически важных объектов обеих стран, расположенных в регионе.
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ситуация в армении, россия, никол пашинян, армения, в мире

Пашинян предложил усилить Объединенную группировку войск России и Армении

15:30 28.03.2021 (обновлено: 15:45 28.03.2021)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване
Премьер-министр Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 28 мар - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с жителями Армавирской области страны предложил подумать над усилением Объединенной группировки войск Вооруженных сил РФ и Армении.

"Первоочередным для нас является вопрос безопасности. Мы должны найти новые формулы противостояния угрозам безопасности. На мой взгляд, самая важная формула - совместная армяно-российская группировка войск, которая уже действует. Мы должны в предстоящей работе, обсуждениях, переговорах подумать над усилением группировки, как важнейшего элемента обеспечения региональной безопасности", - сказал Пашинян. Видео своего выступления он выложил в Facebook.

Однако, по его словам, это не означает, что Армения должна постоянно готовиться к новым войнам. "Нам необходимо создать в регионе благоприятную атмосферу вокруг Армении. Для этого мы должны изменить свою точку зрения на регион, и то же самое должен сделать регион в отношении Армении", - сказал премьер.
В соответствии с российско-армянским соглашением, подписанным 30 ноября 2016 года, к основным задачам Объединенной группировки относятся своевременное обнаружение непосредственной подготовки вооруженного нападения (агрессии) против Армении и РФ и его отражение; прикрытие сухопутной части государственной границы обоих государств в установленных границах ответственности; участие в защите государственной границы РФ и Армении в воздушно-космическом пространстве, а также участие в противовоздушной обороне войск и критически важных объектов обеих стран, расположенных в регионе.
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