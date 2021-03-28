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Пашинян предложил усилить Объединенную группировку войск России и Армении
Пашинян предложил усилить Объединенную группировку войск России и Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с жителями Армавирской области страны предложил подумать над усилением Объединенной группировки войск... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T15:30
2021-03-28T15:30
2021-03-28T15:45
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ЕРЕВАН, 28 мар - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с жителями Армавирской области страны предложил подумать над усилением Объединенной группировки войск Вооруженных сил РФ и Армении.Однако, по его словам, это не означает, что Армения должна постоянно готовиться к новым войнам. "Нам необходимо создать в регионе благоприятную атмосферу вокруг Армении. Для этого мы должны изменить свою точку зрения на регион, и то же самое должен сделать регион в отношении Армении", - сказал премьер.В соответствии с российско-армянским соглашением, подписанным 30 ноября 2016 года, к основным задачам Объединенной группировки относятся своевременное обнаружение непосредственной подготовки вооруженного нападения (агрессии) против Армении и РФ и его отражение; прикрытие сухопутной части государственной границы обоих государств в установленных границах ответственности; участие в защите государственной границы РФ и Армении в воздушно-космическом пространстве, а также участие в противовоздушной обороне войск и критически важных объектов обеих стран, расположенных в регионе.
https://ria.ru/20210324/armeniya-1602582925.html
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ситуация в армении, россия, никол пашинян, армения, в мире
ЕРЕВАН, 28 мар - РИА Новости.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
на встрече с жителями Армавирской области страны предложил подумать над усилением Объединенной группировки войск Вооруженных сил РФ и Армении
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"Первоочередным для нас является вопрос безопасности. Мы должны найти новые формулы противостояния угрозам безопасности. На мой взгляд, самая важная формула - совместная армяно-российская группировка войск, которая уже действует. Мы должны в предстоящей работе, обсуждениях, переговорах подумать над усилением группировки, как важнейшего элемента обеспечения региональной безопасности", - сказал Пашинян. Видео своего выступления он выложил в Facebook.
Однако, по его словам, это не означает, что Армения должна постоянно готовиться к новым войнам. "Нам необходимо создать в регионе благоприятную атмосферу вокруг Армении. Для этого мы должны изменить свою точку зрения на регион, и то же самое должен сделать регион в отношении Армении", - сказал премьер.
В соответствии с российско-армянским соглашением, подписанным 30 ноября 2016 года, к основным задачам Объединенной группировки относятся своевременное обнаружение непосредственной подготовки вооруженного нападения (агрессии) против Армении и РФ и его отражение; прикрытие сухопутной части государственной границы обоих государств в установленных границах ответственности; участие в защите государственной границы РФ и Армении в воздушно-космическом пространстве, а также участие в противовоздушной обороне войск и критически важных объектов обеих стран, расположенных в регионе.