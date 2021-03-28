https://ria.ru/20210328/vodolaz-1603179600.html

На юге Сахалина пропал водолаз

На юге Сахалина пропал водолаз

Спасатели ищут в заливе Анива у берегов Сахалина водолаза, пропавшего при погружении, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального главка МЧС России. РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T10:46

2021-03-28T10:46

2021-03-28T10:46

россия

охотское море

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

корсаков

сахалинская область

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 мар - РИА Новости. Спасатели ищут в заливе Анива у берегов Сахалина водолаза, пропавшего при погружении, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального главка МЧС России."Сегодня (в воскресенье) вечером в Центр управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что в городе Корсаков в районе улицы Вокзальной 66, в заливе Анива (Охотское море) совершали погружение трое водолазов-любителей. Двое водолазов поднялись на поверхность, судьба третьего неизвестна", - говорится в сообщении.По данным МЧС, на обследование прибрежной полосы в районе погружения водолазов привлечена группа спасателей Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В.А. Полякова, Корсаковского отряда, а также полицейских.

https://ria.ru/20201228/onega-1591167892.html

россия

охотское море

корсаков

сахалинская область

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2021

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россия, охотское море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), корсаков, сахалинская область, происшествия