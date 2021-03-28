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На юге Сахалина пропал водолаз
На юге Сахалина пропал водолаз
Спасатели ищут в заливе Анива у берегов Сахалина водолаза, пропавшего при погружении, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального главка МЧС России. РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T10:46
2021-03-28T10:46
россия
охотское море
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
корсаков
сахалинская область
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 мар - РИА Новости. Спасатели ищут в заливе Анива у берегов Сахалина водолаза, пропавшего при погружении, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального главка МЧС России."Сегодня (в воскресенье) вечером в Центр управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что в городе Корсаков в районе улицы Вокзальной 66, в заливе Анива (Охотское море) совершали погружение трое водолазов-любителей. Двое водолазов поднялись на поверхность, судьба третьего неизвестна", - говорится в сообщении.По данным МЧС, на обследование прибрежной полосы в районе погружения водолазов привлечена группа спасателей Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В.А. Полякова, Корсаковского отряда, а также полицейских.
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россия
охотское море
корсаков
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россия, охотское море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), корсаков, сахалинская область, происшествия

На юге Сахалина пропал водолаз

10:46 28.03.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 мар - РИА Новости. Спасатели ищут в заливе Анива у берегов Сахалина водолаза, пропавшего при погружении, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального главка МЧС России.
"Сегодня (в воскресенье) вечером в Центр управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что в городе Корсаков в районе улицы Вокзальной 66, в заливе Анива (Охотское море) совершали погружение трое водолазов-любителей. Двое водолазов поднялись на поверхность, судьба третьего неизвестна", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, на обследование прибрежной полосы в районе погружения водолазов привлечена группа спасателей Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В.А. Полякова, Корсаковского отряда, а также полицейских.
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РоссияОхотское мореМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КорсаковСахалинская областьПроисшествия
 
 
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