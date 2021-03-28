https://ria.ru/20210328/vaktsiny-1603194332.html

Путин заявил, что у российских вакцин нет серьезных побочных эффектов

Путин заявил, что у российских вакцин нет серьезных побочных эффектов

Никаких серьезных побочных эффектов после применения российских вакцин от коронавируса не выявлено, пока все идёт нормально, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T14:21

2021-03-28T14:21

2021-03-28T14:21

распространение коронавируса

вакцина "ковивак"

вакцина "эпиваккорона"

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599066590_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f273ed519769838eaf1189b00b210d7.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 мар - РИА Новости. Никаких серьезных побочных эффектов после применения российских вакцин от коронавируса не выявлено, пока все идёт нормально, заявил президент РФ Владимир Путин.Сейчас в России зарегистрированы три вакцины для профилактики COVID-19 - это препараты "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак"."По-моему, что касается наших прививок, у них и противопоказаний-то никаких нет. Я знаю, знаю точно совершенно, что прививаются люди с достаточно тяжелыми хроническими заболеваниями и нормально себя чувствуют. Я не знаю, во всяком случае мне не известно ни одного серьезного побочного эффекта от применения всех наших зарегистрированных трех вакцин", - заявил Путин в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 1".Он добавил, что все три препарата "эффективные, надежные и безопасные"."Надеюсь, что все эти характеристики сохранятся. У нас ведь свыше 6 миллионов человек уже привились. Свыше 6 миллионов – это очень приличный показатель. Из них 4 миллиона 300 тысяч – это люди, которые получили уже двойную прививку: первый, второй укол сделали. Ну это потому что статистика, понимаете. Наверное, все возможно при этой прививочной деятельности, но пока, слава Богу, у нас все нормально, никаких серьезных побочных эффектов не выявлено", - сказал Путин.Говоря о вакцинации, президент отметил, что "действительно дело это нужное, даже необходимое, на мой взгляд"."Если человек хочет себя чувствовать уверенно, не хочет болеть и иметь тяжелые последствия после болезни, то лучше эту прививку сделать, конечно. У меня перед прививкой что – измерили температуру, так, по-моему, все делают. Людей, у которых есть какие-то осложнения, какие-то болезни хронические, лучше, конечно, заранее проконсультироваться с врачом, со специалистом", - добавил он.Президент на этой неделе сделал прививку от коронавируса. Пока неизвестно, какой из трех российских вакцин он привился. Ему предстоит еще один укол, отметил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, никаких побочных эффектов у Путина после вакцинации не было и чувствует он себя хорошо. В Кремле заявляли, что не будут показывать сам процесс вакцинации. Песков отмечал, что президент не является сторонником "вакцинации под камеры" и даже без этого делает очень много для пропаганды вакцины.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "ковивак", вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин