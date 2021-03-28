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Распространение коронавируса
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Путин назвал все российские вакцины лучшими на сегодняшний день
Путин назвал все российские вакцины лучшими на сегодняшний день
Все три российские вакцины находятся на уровне самых лучших мировых образцов и являются лучшими на сегодняшний день, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T14:15
2021-03-28T17:02
распространение коронавируса
вакцина "ковивак"
вакцина "эпиваккорона"
вакцина "спутник v"
россия
здоровье - общество
владимир путин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 мар - РИА Новости. Все три российские вакцины находятся на уровне самых лучших мировых образцов и являются лучшими на сегодняшний день, заявил президент РФ Владимир Путин."Это надо, чтобы каждый человек для себя принял такое решение, поговорил с врачом, со специалистом. В принципе, можно сделать любую, любую из них, они на уровне находятся самых лучших мировых образцов, я думаю, самые лучшие сегодня, на сегодняшний день", - сказал он в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину на канале Россия 1.Президент оценил три зарегистрированные российские вакцины от коронавируса."Они все примерно по своим качествам одинаковые. Одна из них держится чуть подольше, у одной чуть поменьше уровень защиты, но примерно одинаковый, зато она помягче", - сказал Путин.
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вакцина "ковивак", вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", россия, здоровье - общество, владимир путин

Путин назвал все российские вакцины лучшими на сегодняшний день

14:15 28.03.2021 (обновлено: 17:02 28.03.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПункт вакцинации от коронавируса
Пункт вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 мар - РИА Новости. Все три российские вакцины находятся на уровне самых лучших мировых образцов и являются лучшими на сегодняшний день, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это надо, чтобы каждый человек для себя принял такое решение, поговорил с врачом, со специалистом. В принципе, можно сделать любую, любую из них, они на уровне находятся самых лучших мировых образцов, я думаю, самые лучшие сегодня, на сегодняшний день", - сказал он в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину на канале Россия 1.
"Наши вакцины, уверенно это говорю, они самые лучшие по всем основным трем показателям", - добавил Путин.
Президент оценил три зарегистрированные российские вакцины от коронавируса.
"Они все примерно по своим качествам одинаковые. Одна из них держится чуть подольше, у одной чуть поменьше уровень защиты, но примерно одинаковый, зато она помягче", - сказал Путин.
 
Распространение коронавирусаВакцина "КовиВак"Вакцина "ЭпиВакКорона"Вакцина "Спутник V"РоссияЗдоровье - ОбществоВладимир Путин
 
 
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