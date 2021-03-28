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Путин назвал все российские вакцины лучшими на сегодняшний день
Путин назвал все российские вакцины лучшими на сегодняшний день
Все три российские вакцины находятся на уровне самых лучших мировых образцов и являются лучшими на сегодняшний день, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T14:15
2021-03-28T14:15
2021-03-28T17:02
распространение коронавируса
вакцина "ковивак"
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здоровье - общество
владимир путин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 мар - РИА Новости. Все три российские вакцины находятся на уровне самых лучших мировых образцов и являются лучшими на сегодняшний день, заявил президент РФ Владимир Путин."Это надо, чтобы каждый человек для себя принял такое решение, поговорил с врачом, со специалистом. В принципе, можно сделать любую, любую из них, они на уровне находятся самых лучших мировых образцов, я думаю, самые лучшие сегодня, на сегодняшний день", - сказал он в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину на канале Россия 1.Президент оценил три зарегистрированные российские вакцины от коронавируса."Они все примерно по своим качествам одинаковые. Одна из них держится чуть подольше, у одной чуть поменьше уровень защиты, но примерно одинаковый, зато она помягче", - сказал Путин.
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вакцина "ковивак", вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", россия, здоровье - общество, владимир путин