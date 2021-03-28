https://ria.ru/20210328/vaktsiny-1603193842.html

Путин назвал все российские вакцины лучшими на сегодняшний день

Путин назвал все российские вакцины лучшими на сегодняшний день

Все три российские вакцины находятся на уровне самых лучших мировых образцов и являются лучшими на сегодняшний день, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T14:15

2021-03-28T14:15

2021-03-28T17:02

распространение коронавируса

вакцина "ковивак"

вакцина "эпиваккорона"

вакцина "спутник v"

россия

здоровье - общество

владимир путин

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 мар - РИА Новости. Все три российские вакцины находятся на уровне самых лучших мировых образцов и являются лучшими на сегодняшний день, заявил президент РФ Владимир Путин."Это надо, чтобы каждый человек для себя принял такое решение, поговорил с врачом, со специалистом. В принципе, можно сделать любую, любую из них, они на уровне находятся самых лучших мировых образцов, я думаю, самые лучшие сегодня, на сегодняшний день", - сказал он в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину на канале Россия 1.Президент оценил три зарегистрированные российские вакцины от коронавируса."Они все примерно по своим качествам одинаковые. Одна из них держится чуть подольше, у одной чуть поменьше уровень защиты, но примерно одинаковый, зато она помягче", - сказал Путин.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "ковивак", вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", россия, здоровье - общество, владимир путин