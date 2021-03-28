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Женщина раскрыла секрет похудения на 40 килограммов за год
Женщина раскрыла секрет похудения на 40 килограммов за год
Австралийка Леа Фрагомени, сбросившая 40 килограммов за год, раскрыла секрет своего успеха, ее рассказ приводит местный телеканал 7News. РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T04:29
2021-03-28T04:29
2021-03-28T11:10
здоровье
австралия
в мире
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Австралийка Леа Фрагомени, сбросившая 40 килограммов за год, раскрыла секрет своего успеха, ее рассказ приводит местный телеканал 7News.Фрагомени рассказала, что с детства страдала от лишнего веса, так как часто "заедала" проблемы, при этом ее максимальный показатель составлял более 112 килограммов. По словам 28-летней женщины, к перемене образа жизни ее побудило рождение двойни, а также сильный дискомфорт во время беременности.В 2019 году Фрагомени обратилась к врачам, чтобы провести операцию на желудке по государственной программе, однако ей отказали, так как она не соответствовала критериям. В итоге она приступила к реализации своих планов лишь в марте 2020 года.Так, австралийка начала следить за потребляемыми калориями, а также выполнять физические упражнения. По ее словам, она старается есть как можно больше цельных продуктов (состоящие из одного ингредиента и имеющие минимальную обработку, чаще вообще необработанные. — Прим. ред.) и избегать высококалорийной пищи. Дневная норма женщины составляет около 1500 калорий, при этом она не отказалась полностью от различных угощений. Так, ее меню состоит из тостов с творогом, греческого йогурта с фруктами и орехами, салатов с курицей или тунцом, фруктов и овощей, с небольшим количеством углеводов в виде макарон, риса или картофеля.Как рассказала Фрагомени, после достижения результата в 72 килограмма она чувствует себя "совершенно другим человеком". "У меня столько энергии и выносливости, чтобы обходиться без дневного сна. Я могу бегать вместе с детьми и впервые в жизни получаю удовольствие от физических упражнений. Я не стесняюсь своих размеров на публике, и мне гораздо проще покупать одежду", — добавила она.
https://ria.ru/20210326/pokhudenie-1602906194.html
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здоровье, австралия, в мире
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Австралийка
Леа Фрагомени, сбросившая 40 килограммов за год, раскрыла секрет своего успеха, ее рассказ приводит местный телеканал 7News
.
Фрагомени рассказала, что с детства страдала от лишнего веса, так как часто "заедала" проблемы, при этом ее максимальный показатель составлял более 112 килограммов. По словам 28-летней женщины, к перемене образа жизни ее побудило рождение двойни, а также сильный дискомфорт во время беременности.
В 2019 году Фрагомени обратилась к врачам, чтобы провести операцию на желудке по государственной программе, однако ей отказали, так как она не соответствовала критериям. В итоге она приступила к реализации своих планов лишь в марте 2020 года.
Так, австралийка начала следить за потребляемыми калориями, а также выполнять физические упражнения. По ее словам, она старается есть как можно больше цельных продуктов (состоящие из одного ингредиента и имеющие минимальную обработку, чаще вообще необработанные. — Прим. ред.) и избегать высококалорийной пищи.
Дневная норма женщины составляет около 1500 калорий, при этом она не отказалась полностью от различных угощений. Так, ее меню состоит из тостов с творогом, греческого йогурта с фруктами и орехами, салатов с курицей или тунцом, фруктов и овощей, с небольшим количеством углеводов в виде макарон, риса или картофеля.
Как рассказала Фрагомени, после достижения результата в 72 килограмма она чувствует себя "совершенно другим человеком".
"У меня столько энергии и выносливости, чтобы обходиться без дневного сна. Я могу бегать вместе с детьми и впервые в жизни получаю удовольствие от физических упражнений. Я не стесняюсь своих размеров на публике, и мне гораздо проще покупать одежду", — добавила она.