https://ria.ru/20210328/udivlenie-1603161891.html

Американец рассказал, что его удивило при посещении магазина в России

Американец рассказал, что его удивило при посещении магазина в России

Американец по имени Максвелл, живущий в России с 2016 года, рассказал в эфире YouTube-канала "Открыто о России", что его больше всего удивило при первом... РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T02:38

2021-03-28T02:38

2021-03-28T10:12

россия

сша

общество

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Американец по имени Максвелл, живущий в России с 2016 года, рассказал в эфире YouTube-канала "Открыто о России", что его больше всего удивило при первом посещении магазина. По словам американца, оказалось, что в России не принято широко улыбаться посетителям магазина. Кроме того, работники магазинов не проявляют радушие и любезность в отношении каждого клиента."Выкладываю покупки, улыбаюсь, здороваюсь, пытаюсь быть дружелюбным. Она (продавщица. — Прим. ред.) посмотрела на меня без улыбки, как будто я помешал ей, придя за покупками", — заявил он.Максвелл отметил, что в США заработная плата продавцов напрямую зависит от клиентов, а также их количества и итоговой суммы чека. Из-за этого работники сферы обслуживания стараются быть максимально вежливыми. Они всегда улыбаются и готовы помочь.Американец также предположил, что в России более легкомысленно, чем в США, относятся к деньгам. По его мнению, это происходит из-за нестабильного курса рубля.При этом основными преимуществами России американец считает социальные программы и бесплатную медицину.Ранее житель Китая рассказал о самых удивительных русских привычках. В их числе он назвал хранение в шкафах банок, упаковок, старой одежды и прочих вещей. Также мужчину удивило стремление русских решать возникающие бытовые проблемы самостоятельно.Китаец счел необычным и то, что в России любят супы и едят их в качестве первого приема пищи

https://ria.ru/20210109/zhena-1592359757.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сша, общество