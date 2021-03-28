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В США застрелили одного из заключенных, взявших надзирателя в заложники
В США застрелили одного из заключенных, взявших надзирателя в заложники
Сотрудник исправительного учреждения в Оклахоме был доставлен в больницу в субботу после того, как заключенные взяли его в заложники, сообщает телеканал Fox... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T06:43
2021-03-28T06:43
2021-03-28T06:43
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Сотрудник исправительного учреждения в Оклахоме был доставлен в больницу в субботу после того, как заключенные взяли его в заложники, сообщает телеканал Fox News.По данным местного телеканала News 9, сотрудника атаковали, когда тот доставлял лекарства заключенным, заключенные связали его и отобрали ключи.На видео в соцсетях, которые публикует телеканал Fox News, снятых одним из заключенных, удерживавших сотрудника в заложниках, слышно как нападавший говорит "мы не можем принимать душ", а другой заключенный добавляет, что сотрудник "не имеет к этому никакого отношения", но произошедшее с ним является "следствием сложившейся ситуации".Телеканал Fox News также сообщает, что на время инцидента в учреждении был задействован протокол, при котором всех заключенных заперли в камерах.Официальные лица подтвердили телеканалу Fox News, что один из заключенных, удерживавший в заложниках сотрудника исправительного учреждения, был застрелен сотрудниками полиции Оклахома-Сити, прибывших на вызов.
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оклахома, сша, в мире
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости.
Сотрудник исправительного учреждения в Оклахоме
был доставлен в больницу в субботу после того, как заключенные взяли его в заложники, сообщает телеканал Fox News
.
По данным местного телеканала News 9, сотрудника атаковали, когда тот доставлял лекарства заключенным, заключенные связали его и отобрали ключи.
На видео в соцсетях, которые публикует телеканал Fox News, снятых одним из заключенных, удерживавших сотрудника в заложниках, слышно как нападавший говорит "мы не можем принимать душ", а другой заключенный добавляет, что сотрудник "не имеет к этому никакого отношения", но произошедшее с ним является "следствием сложившейся ситуации".
Телеканал Fox News также сообщает, что на время инцидента в учреждении был задействован протокол, при котором всех заключенных заперли в камерах.
Официальные лица подтвердили телеканалу Fox News, что один из заключенных, удерживавший в заложниках сотрудника исправительного учреждения, был застрелен сотрудниками полиции Оклахома-Сити, прибывших на вызов.