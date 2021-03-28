Специалист объяснил, как избавиться от шпионов в смартфоне
© XiaomiСмартфон Xiaomi
© Xiaomi
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Люди стали объектом слежки через смартфоны для корпораций, которые стремятся заполучить себе как можно больше клиентов. Сведения о пользователях и потенциальных покупателях товаров и услуг собирают практически все приложения в телефоне. Однако есть способы противостоять тотальному шпионажу, если в отказать приложениям в доступе к микрофону, динамикам, камере и геолокации, рассказал агентству "Прайм" старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.
"Дополнительно можно отключить встроенную рекламу производителя. На Android вам нужно перейти в раздел Настройки Google > Реклама и выключите ползунок Персонализация рекламы. На iPhone перейдите в Настройки > Конфиденциальность > Службы геолокации > Системные службы, а затем отключите Геолокационные iAd. Затем перейдите в Настройки > Конфиденциальность > Реклама. Включите: "Ограничить трекинг рекламы", - объясняет эксперт.
По его словам, стоит насторожиться и проверить все файлы в телефоне, если вы вдруг заметили, что смартфон стал быстро разряжаться, без вашего ведома появляются новые приложения или всплывают подозрительные окна. Чтобы не стать жертвой шпионской программы, нужно помнить и соблюдать антифишинговые правила.
"Не переходить по ссылкам в письмах и мессенджерах, держать включенным и обновлять антивирус на компьютере и смартфоне, а также внимательно изучать отзывы и рейтинги приложений, которые собираетесь загрузить на устройство", - перечисляет Кузьменко.