https://ria.ru/20210328/smartfon-1603161171.html

Специалист объяснил, как избавиться от шпионов в смартфоне

Специалист объяснил, как избавиться от шпионов в смартфоне

Люди стали объектом слежки через смартфоны для корпораций, которые стремятся заполучить себе как можно больше клиентов. Сведения о пользователях и потенциальных РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T02:17

2021-03-28T02:17

2021-03-28T02:17

сергей кузьменко

роскачество

технологии

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Люди стали объектом слежки через смартфоны для корпораций, которые стремятся заполучить себе как можно больше клиентов. Сведения о пользователях и потенциальных покупателях товаров и услуг собирают практически все приложения в телефоне. Однако есть способы противостоять тотальному шпионажу, если в отказать приложениям в доступе к микрофону, динамикам, камере и геолокации, рассказал агентству "Прайм" старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.По его словам, стоит насторожиться и проверить все файлы в телефоне, если вы вдруг заметили, что смартфон стал быстро разряжаться, без вашего ведома появляются новые приложения или всплывают подозрительные окна. Чтобы не стать жертвой шпионской программы, нужно помнить и соблюдать антифишинговые правила."Не переходить по ссылкам в письмах и мессенджерах, держать включенным и обновлять антивирус на компьютере и смартфоне, а также внимательно изучать отзывы и рейтинги приложений, которые собираетесь загрузить на устройство", - перечисляет Кузьменко.

https://ria.ru/20210325/prilozheniya-1602738691.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кузьменко, роскачество, технологии