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Слуцкий прокомментировал призывы США освободить Навального
Слуцкий прокомментировал призывы США освободить Навального
США вместо "заботы" об Алексее Навальном следует обратить внимание на свою судебную систему, Россию беспокоит здоровье Виктора Бута и Константина Ярошенко,... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T00:49
2021-03-28T00:49
россия
леонид слуцкий (политик)
алексей навальный
сша
в мире
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. США вместо "заботы" об Алексее Навальном следует обратить внимание на свою судебную систему, Россию беспокоит здоровье Виктора Бута и Константина Ярошенко, которые находятся в американских тюрьмах с более серьёзными диагнозами, чем у Навального, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.По его мнению, все "озабоченности" относительно здоровья Навального являются средством политической манипуляции и давления на российские власти."США, в частности, стоит обратить взор внутрь собственной судебной системы, через жернова которой были пропущены и граждане РФ. Нас очень беспокоит судьба и здоровье Виктора Бута и Константина Ярошенко, которые уже много лет находятся в американской тюрьме и с куда более серьезными диагнозами", - добавил Слуцкий.Ранее адвокат Навального, осужденного за мошенничество со средствами компании "Ив Роше", Ольга Михайлова после посещения его в колонии заявила РИА Новости о проблемах со здоровьем блогера, по ее словам, у него болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН - по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
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россия, леонид слуцкий (политик), алексей навальный, сша, в мире

Слуцкий прокомментировал призывы США освободить Навального

00:49 28.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. США вместо "заботы" об Алексее Навальном следует обратить внимание на свою судебную систему, Россию беспокоит здоровье Виктора Бута и Константина Ярошенко, которые находятся в американских тюрьмах с более серьёзными диагнозами, чем у Навального, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Призывы Госдепа и Форин-офиса к России относительно Навального, требования выпустить его на свободу являются очередным и откровенным вмешательством в дела РФ", - сказал Слуцкий журналистам.
Юлия Навальная - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 15:47
В Кремле отказались реагировать на обращение супруги Навального
По его мнению, все "озабоченности" относительно здоровья Навального являются средством политической манипуляции и давления на российские власти.
"США, в частности, стоит обратить взор внутрь собственной судебной системы, через жернова которой были пропущены и граждане РФ. Нас очень беспокоит судьба и здоровье Виктора Бута и Константина Ярошенко, которые уже много лет находятся в американской тюрьме и с куда более серьезными диагнозами", - добавил Слуцкий.
Ранее адвокат Навального, осужденного за мошенничество со средствами компании "Ив Роше", Ольга Михайлова после посещения его в колонии заявила РИА Новости о проблемах со здоровьем блогера, по ее словам, у него болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН - по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
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В Кремле не видят параллелей в ситуациях с Магнитским и Навальным
 
РоссияЛеонид Слуцкий (политик)Алексей НавальныйСШАВ мире
 
 
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