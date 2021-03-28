https://ria.ru/20210328/slutskiy-1603159109.html

Слуцкий прокомментировал призывы США освободить Навального

Слуцкий прокомментировал призывы США освободить Навального

США вместо "заботы" об Алексее Навальном следует обратить внимание на свою судебную систему, Россию беспокоит здоровье Виктора Бута и Константина Ярошенко,... РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T00:49

2021-03-28T00:49

2021-03-28T00:49

россия

леонид слуцкий (политик)

алексей навальный

сша

в мире

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. США вместо "заботы" об Алексее Навальном следует обратить внимание на свою судебную систему, Россию беспокоит здоровье Виктора Бута и Константина Ярошенко, которые находятся в американских тюрьмах с более серьёзными диагнозами, чем у Навального, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.По его мнению, все "озабоченности" относительно здоровья Навального являются средством политической манипуляции и давления на российские власти."США, в частности, стоит обратить взор внутрь собственной судебной системы, через жернова которой были пропущены и граждане РФ. Нас очень беспокоит судьба и здоровье Виктора Бута и Константина Ярошенко, которые уже много лет находятся в американской тюрьме и с куда более серьезными диагнозами", - добавил Слуцкий.Ранее адвокат Навального, осужденного за мошенничество со средствами компании "Ив Роше", Ольга Михайлова после посещения его в колонии заявила РИА Новости о проблемах со здоровьем блогера, по ее словам, у него болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН - по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.

https://ria.ru/20210326/obraschenie-1602998429.html

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россия, леонид слуцкий (политик), алексей навальный, сша, в мире