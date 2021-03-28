Слуцкий прокомментировал призывы США освободить Навального
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. США вместо "заботы" об Алексее Навальном следует обратить внимание на свою судебную систему, Россию беспокоит здоровье Виктора Бута и Константина Ярошенко, которые находятся в американских тюрьмах с более серьёзными диагнозами, чем у Навального, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Призывы Госдепа и Форин-офиса к России относительно Навального, требования выпустить его на свободу являются очередным и откровенным вмешательством в дела РФ", - сказал Слуцкий журналистам.
По его мнению, все "озабоченности" относительно здоровья Навального являются средством политической манипуляции и давления на российские власти.
"США, в частности, стоит обратить взор внутрь собственной судебной системы, через жернова которой были пропущены и граждане РФ. Нас очень беспокоит судьба и здоровье Виктора Бута и Константина Ярошенко, которые уже много лет находятся в американской тюрьме и с куда более серьезными диагнозами", - добавил Слуцкий.
Ранее адвокат Навального, осужденного за мошенничество со средствами компании "Ив Роше", Ольга Михайлова после посещения его в колонии заявила РИА Новости о проблемах со здоровьем блогера, по ее словам, у него болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН - по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.