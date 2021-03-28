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Самолет с неисправными закрылками из Москвы приземлился в Краснодаре
Самолет с неисправными закрылками из Москвы приземлился в Краснодаре
В Краснодаре благополучно приземлился самолет из Москвы, который готовился к аварийной посадке, сообщили в пресс-службе аэропорта имени Екатерины II. РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T18:32
2021-03-28T18:32
2021-03-28T19:25
россия
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краснодар
происшествия
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КРАСНОДАР, 28 мар — РИА Новости. В Краснодаре благополучно приземлился самолет из Москвы, который готовился к аварийной посадке, сообщили в пресс-службе аэропорта имени Екатерины II.Как стало известно ранее, у Boeing 737-800, следовавшего рейсом 1104 из Шереметьево, произошло рассогласование механизации. Была объявлена аварийная посадка, к ВПП направились специальные службы аэропорта.По данным собеседника РИА Новости в экстренных службах, на борту находились 149 человек, у самолета выявили неисправность закрылков.По информации портала Flightradar, самолет перед посадкой совершил несколько кругов в районе Краснодара.
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россия, москва, краснодар, происшествия