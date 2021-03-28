https://ria.ru/20210328/samolet-1603213846.html

Самолет с неисправными закрылками из Москвы приземлился в Краснодаре

Самолет с неисправными закрылками из Москвы приземлился в Краснодаре

В Краснодаре благополучно приземлился самолет из Москвы, который готовился к аварийной посадке, сообщили в пресс-службе аэропорта имени Екатерины II. РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T18:32

2021-03-28T18:32

2021-03-28T19:25

россия

москва

краснодар

происшествия

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КРАСНОДАР, 28 мар — РИА Новости. В Краснодаре благополучно приземлился самолет из Москвы, который готовился к аварийной посадке, сообщили в пресс-службе аэропорта имени Екатерины II.Как стало известно ранее, у Boeing 737-800, следовавшего рейсом 1104 из Шереметьево, произошло рассогласование механизации. Была объявлена аварийная посадка, к ВПП направились специальные службы аэропорта.По данным собеседника РИА Новости в экстренных службах, на борту находились 149 человек, у самолета выявили неисправность закрылков.По информации портала Flightradar, самолет перед посадкой совершил несколько кругов в районе Краснодара.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, краснодар, происшествия