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Путин заявил, что только его врач знает, какой вакциной он привился
Путин заявил, что только его врач знает, какой вакциной он привился
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что специально не говорит, какой из трех вакцин от COVID он привился, об этом знает только его врач. РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T14:18
2021-03-28T14:18
2021-03-28T14:53
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимир путин
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что специально не говорит, какой из трех вакцин от COVID он привился, об этом знает только его врач."Не знают даже ни Татьяна Алексеевна Голикова, ни (глава Роспотребнадзора Анна - ред.) Попова, я никому этого не говорю. Это одна из наших трех прививок", - добавил Путин.
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россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, общество