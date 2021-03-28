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Путин заявил, что только его врач знает, какой вакциной он привился
Путин заявил, что только его врач знает, какой вакциной он привился
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что специально не говорит, какой из трех вакцин от COVID он привился, об этом знает только его врач. РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T14:18
2021-03-28T14:53
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимир путин
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что специально не говорит, какой из трех вакцин от COVID он привился, об этом знает только его врач."Не знают даже ни Татьяна Алексеевна Голикова, ни (глава Роспотребнадзора Анна - ред.) Попова, я никому этого не говорю. Это одна из наших трех прививок", - добавил Путин.
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россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, общество

Путин заявил, что только его врач знает, какой вакциной он привился

14:18 28.03.2021 (обновлено: 14:53 28.03.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время поздравления c Днем войск национальной гвардии России
Президент РФ Владимир Путин во время поздравления c Днем войск национальной гвардии России - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что специально не говорит, какой из трех вакцин от COVID он привился, об этом знает только его врач.

"Одной из наших трех вакцин. Я и просил коллег не говорить об этом, а собственно, я им не говорю, даже не знают. Знает только мой врач, который мне эту прививку сделал", - сказал он в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину на канале "Россия 1".

"Не знают даже ни Татьяна Алексеевна Голикова, ни (глава Роспотребнадзора Анна - ред.) Попова, я никому этого не говорю. Это одна из наших трех прививок", - добавил Путин.
 
Распространение коронавирусаРоссияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир ПутинОбщество
 
 
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