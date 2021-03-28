https://ria.ru/20210328/pozhar-1603187059.html

В Архангельской области один человек погиб при пожаре в рыбацкой избушке

В Архангельской области один человек погиб при пожаре в рыбацкой избушке

Пожар охватил рыбацкую избушку на озере Красное Архангельской области, пяти рыбакам удалось выбраться из огня с ожогами и вызвать помощь, один человек погиб,... РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T12:37

2021-03-28T12:37

2021-03-28T12:37

ми-8

архангельская область

происшествия

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МУРМАНСК, 28 мар – РИА Новости. Пожар охватил рыбацкую избушку на озере Красное Архангельской области, пяти рыбакам удалось выбраться из огня с ожогами и вызвать помощь, один человек погиб, сообщили в региональной диспетчерской службе.Отмечается, что для того, чтобы вызвать помощь, уцелевшим рыбакам пришлось добираться от озера до деревни, так как на месте рыбалки отсутствует сотовая связь. К этому времени одноэтажное деревянное строение уже полностью выгорело. Пожарная охрана к месту происшествия не вызывалась, пожар не тушился.По причине удаленности места происшествия и отсутствия автодорог в 7.00 из аэропорта "Васьково" вылетел вертолет МИ-8 ОАО "Второго Архангельского объединенного авиаотряда" с медиками на борту для оказания медицинской помощи и эвакуации пострадавших.В Архангельскую областную больницу были эвакуированы трое пострадавших с ожогами и другими травмами. Еще два человека, получивших незначительные телесные повреждения, остались на озере. Они самостоятельно доберутся на внедорожной технике до деревни. Причина пожара устанавливается.

https://ria.ru/20210326/pozhar-1602938757.html

https://ria.ru/20210325/pozhar-1602754623.html

архангельская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ми-8, архангельская область, происшествия