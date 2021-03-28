В Архангельской области один человек погиб при пожаре в рыбацкой избушке
МУРМАНСК, 28 мар – РИА Новости. Пожар охватил рыбацкую избушку на озере Красное Архангельской области, пяти рыбакам удалось выбраться из огня с ожогами и вызвать помощь, один человек погиб, сообщили в региональной диспетчерской службе.
"28 марта в 6.30 утра в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в рыбацкой избе на озере Красное, в семи километрах от деревни Красная Гора муниципального образования "Пертоминское" Приморского района", - говорится в сообщении.
26 марта, 11:16При пожаре в псковской больнице пострадали два человека
Отмечается, что для того, чтобы вызвать помощь, уцелевшим рыбакам пришлось добираться от озера до деревни, так как на месте рыбалки отсутствует сотовая связь. К этому времени одноэтажное деревянное строение уже полностью выгорело. Пожарная охрана к месту происшествия не вызывалась, пожар не тушился.
"На момент пожара в избе находились шесть человек, из них детей нет. Из горящего строения с ожогами различной степени тяжести самостоятельно эвакуировались пять человек, один погиб", - отметили в диспетчерской службе.
По причине удаленности места происшествия и отсутствия автодорог в 7.00 из аэропорта "Васьково" вылетел вертолет МИ-8 ОАО "Второго Архангельского объединенного авиаотряда" с медиками на борту для оказания медицинской помощи и эвакуации пострадавших.
В Архангельскую областную больницу были эвакуированы трое пострадавших с ожогами и другими травмами. Еще два человека, получивших незначительные телесные повреждения, остались на озере. Они самостоятельно доберутся на внедорожной технике до деревни. Причина пожара устанавливается.