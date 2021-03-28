Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210328/pozhar-1603187059.html
В Архангельской области один человек погиб при пожаре в рыбацкой избушке
В Архангельской области один человек погиб при пожаре в рыбацкой избушке
Пожар охватил рыбацкую избушку на озере Красное Архангельской области, пяти рыбакам удалось выбраться из огня с ожогами и вызвать помощь, один человек погиб,... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T12:37
2021-03-28T12:37
ми-8
архангельская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e52629005db78508dd2b03461632ba8a.jpg
МУРМАНСК, 28 мар – РИА Новости. Пожар охватил рыбацкую избушку на озере Красное Архангельской области, пяти рыбакам удалось выбраться из огня с ожогами и вызвать помощь, один человек погиб, сообщили в региональной диспетчерской службе.Отмечается, что для того, чтобы вызвать помощь, уцелевшим рыбакам пришлось добираться от озера до деревни, так как на месте рыбалки отсутствует сотовая связь. К этому времени одноэтажное деревянное строение уже полностью выгорело. Пожарная охрана к месту происшествия не вызывалась, пожар не тушился.По причине удаленности места происшествия и отсутствия автодорог в 7.00 из аэропорта "Васьково" вылетел вертолет МИ-8 ОАО "Второго Архангельского объединенного авиаотряда" с медиками на борту для оказания медицинской помощи и эвакуации пострадавших.В Архангельскую областную больницу были эвакуированы трое пострадавших с ожогами и другими травмами. Еще два человека, получивших незначительные телесные повреждения, остались на озере. Они самостоятельно доберутся на внедорожной технике до деревни. Причина пожара устанавливается.
https://ria.ru/20210326/pozhar-1602938757.html
https://ria.ru/20210325/pozhar-1602754623.html
архангельская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_51075e37b930dc86b0bd2baa70f84a3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ми-8, архангельская область, происшествия

В Архангельской области один человек погиб при пожаре в рыбацкой избушке

12:37 28.03.2021
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 28 мар – РИА Новости. Пожар охватил рыбацкую избушку на озере Красное Архангельской области, пяти рыбакам удалось выбраться из огня с ожогами и вызвать помощь, один человек погиб, сообщили в региональной диспетчерской службе.
"28 марта в 6.30 утра в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в рыбацкой избе на озере Красное, в семи километрах от деревни Красная Гора муниципального образования "Пертоминское" Приморского района", - говорится в сообщении.
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ во время тушения возгорания бизнес-центра Парус в Тюмени - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 11:16
При пожаре в псковской больнице пострадали два человека
Отмечается, что для того, чтобы вызвать помощь, уцелевшим рыбакам пришлось добираться от озера до деревни, так как на месте рыбалки отсутствует сотовая связь. К этому времени одноэтажное деревянное строение уже полностью выгорело. Пожарная охрана к месту происшествия не вызывалась, пожар не тушился.
"На момент пожара в избе находились шесть человек, из них детей нет. Из горящего строения с ожогами различной степени тяжести самостоятельно эвакуировались пять человек, один погиб", - отметили в диспетчерской службе.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
25 марта, 09:50
Родители трех детей, погибших при пожаре в Новосибирске, пойдут под суд
По причине удаленности места происшествия и отсутствия автодорог в 7.00 из аэропорта "Васьково" вылетел вертолет МИ-8 ОАО "Второго Архангельского объединенного авиаотряда" с медиками на борту для оказания медицинской помощи и эвакуации пострадавших.
В Архангельскую областную больницу были эвакуированы трое пострадавших с ожогами и другими травмами. Еще два человека, получивших незначительные телесные повреждения, остались на озере. Они самостоятельно доберутся на внедорожной технике до деревни. Причина пожара устанавливается.
 
Ми-8Архангельская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:59В Суэцком канале образовалась пробка из кораблей из-за контейнеровоза
12:53В ФРГ опасаются появления невосприимчивой к вакцинам мутации коронавируса
12:37В Архангельской области один человек погиб при пожаре в рыбацкой избушке
12:26В Московской области арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве подростка
12:13В Курской области жестко убили медсестру
12:11В СФ обсудят запрет иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей
12:01В ВМФ раскрыли секрет подлодки, которую Запад называет "Черная дыра"
11:43В Индии выявили рекордное число заболевших COVID-19
11:36В Петербурге мужчина пострадал при стрельбе у кафе
11:28Число погибших при обрушении жилого дома в Каире возросло до 25
11:28В Ленинградской области женщина сбила девочек на пешеходном переходе
11:24Кардиолог назвала необходимое для здоровья количество шагов в день
11:22В Москве за сутки госпитализировали 720 человек с коронавирусом
11:10В Москве во время "Часа Земли" отключили подсветку 2,8 тысяч объектов
11:05Два буксира следуют для освобождения застрявшего в Суэцком канале судна
11:04Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:02В России за сутки умерли 336 пациентов с коронавирусом
11:02В России за сутки 8630 человек выздоровели от COVID-19
11:01В Москве выявили 1878 новых случаев COVID-19
11:01В России за сутки выявили 9088 случаев COVID-19
Лента новостейМолния