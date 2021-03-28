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Врач посоветовал начать худеть "с головы"
Врач посоветовал начать худеть "с головы"
Чтобы человек начал худеть, ему необходимо "перестроить голову" на новый лад, рассказал "360" диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T14:08
2021-03-28T14:08
михаил гинзбург
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здоровье - общество
диета
общество
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Чтобы человек начал худеть, ему необходимо "перестроить голову" на новый лад, рассказал "360" диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.Он пояснил, что быстро сбросить вес бывает сложно по множеству причин и напомнил о фразе "похудение начинается с головы".Эксперт указал на различие в образе жизни худого и полного человека. Первый, мнению Гинзбурга, подвижнее, шустрее и имеет структурированную жизнь. Однако не всегда человек может самостоятельно похудеть, поэтому некоторые прибегают к хирургическому вмешательству. Медик подчеркнул, что бариатрическую операцию стоит делать при третьей или четвертой степени ожирения — когда человек весит в два раза больше нормы. При этом до хирургического вмешательства нужно дойти самостоятельно, поняв, что это единственный шанс не умереть в ближайшие пять-десять лет.Кроме того, медик напомнил, что темпы сброса веса бывают разные, и в любом случае на первом месте стоит состояние здоровья. В месяц, по словам Гинзбурга, можно терять не больше двух килограммов. Однако, у людей не всегда хватает терпения для того, чтобы добиться приличных результатов или удержать уже имеющиеся, и с этим надо комплексно работать.
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михаил гинзбург, похудение, диеты, здоровье - общество, диета, общество

Врач посоветовал начать худеть "с головы"

14:08 28.03.2021
 
© Fotolia / pogoniciВесы, гантели и сантиметр
Весы, гантели и сантиметр - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© Fotolia / pogonici
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Чтобы человек начал худеть, ему необходимо "перестроить голову" на новый лад, рассказал "360" диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.
Он пояснил, что быстро сбросить вес бывает сложно по множеству причин и напомнил о фразе "похудение начинается с головы".
Эксперт указал на различие в образе жизни худого и полного человека. Первый, мнению Гинзбурга, подвижнее, шустрее и имеет структурированную жизнь.
Однако не всегда человек может самостоятельно похудеть, поэтому некоторые прибегают к хирургическому вмешательству. Медик подчеркнул, что бариатрическую операцию стоит делать при третьей или четвертой степени ожирения — когда человек весит в два раза больше нормы. При этом до хирургического вмешательства нужно дойти самостоятельно, поняв, что это единственный шанс не умереть в ближайшие пять-десять лет.
"Она действует безотказно. Мы оперируем желудок, после этого пищевое поведение или становится невозможным, или становится ненужным, то есть человек физически не может много съесть", — пояснил диетолог, подчеркнув, что у человека могут возникнуть психологические проблемы.
Кроме того, медик напомнил, что темпы сброса веса бывают разные, и в любом случае на первом месте стоит состояние здоровья. В месяц, по словам Гинзбурга, можно терять не больше двух килограммов. Однако, у людей не всегда хватает терпения для того, чтобы добиться приличных результатов или удержать уже имеющиеся, и с этим надо комплексно работать.
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Михаил ГинзбургпохудениедиетыЗдоровье - ОбществодиетаОбщество
 
 
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