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Москвичей в воскресенье ожидает до плюс 11 градусов
Москвичей в воскресенье ожидает до плюс 11 градусов
Небольшая облачность, без осадков и высокое атмосферное давление ожидают москвичей в воскресенье, температура воздуха в столице поднимется до плюс 11 градусов,... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T09:14
2021-03-28T09:17
евгений тишковец
общество
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков и высокое атмосферное давление ожидают москвичей в воскресенье, температура воздуха в столице поднимется до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.Синоптик добавил, что прогнозируется юго-восточный ветер, 1-6 метров в секунду.Атмосферное давление будет расти и к вечеру составит 758 миллиметров ртутного столба, что на 10 единиц выше нормы.
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евгений тишковец, общество

Москвичей в воскресенье ожидает до плюс 11 градусов

09:14 28.03.2021 (обновлено: 09:17 28.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрохожие на одной из улиц в Москве
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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков и высокое атмосферное давление ожидают москвичей в воскресенье, температура воздуха в столице поднимется до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.
"Небольшая облачность, без осадков. В Москве сегодня плюс 9-11 градусов. А в Подмосковье 7-12 градусов, это на 5-6 градусов выше положенного по норме конца марта... идеальная солнечная погода", - сказал Тишковец.
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Психотерапевт рассказал, как весна влияет на психику
Синоптик добавил, что прогнозируется юго-восточный ветер, 1-6 метров в секунду.
Атмосферное давление будет расти и к вечеру составит 758 миллиметров ртутного столба, что на 10 единиц выше нормы.
 
Евгений ТишковецОбщество
 
 
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