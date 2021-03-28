https://ria.ru/20210328/pogoda-1603172114.html
Москвичей в воскресенье ожидает до плюс 11 градусов
Москвичей в воскресенье ожидает до плюс 11 градусов
Небольшая облачность, без осадков и высокое атмосферное давление ожидают москвичей в воскресенье, температура воздуха в столице поднимется до плюс 11 градусов,... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T09:14
2021-03-28T09:14
2021-03-28T09:17
евгений тишковец
общество
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков и высокое атмосферное давление ожидают москвичей в воскресенье, температура воздуха в столице поднимется до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.Синоптик добавил, что прогнозируется юго-восточный ветер, 1-6 метров в секунду.Атмосферное давление будет расти и к вечеру составит 758 миллиметров ртутного столба, что на 10 единиц выше нормы.
https://ria.ru/20210327/vesna-1603080397.html
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