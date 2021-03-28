https://ria.ru/20210328/pogoda-1603172114.html

Москвичей в воскресенье ожидает до плюс 11 градусов

Москвичей в воскресенье ожидает до плюс 11 градусов

Небольшая облачность, без осадков и высокое атмосферное давление ожидают москвичей в воскресенье, температура воздуха в столице поднимется до плюс 11 градусов,... РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T09:14

2021-03-28T09:14

2021-03-28T09:17

евгений тишковец

общество

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков и высокое атмосферное давление ожидают москвичей в воскресенье, температура воздуха в столице поднимется до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.Синоптик добавил, что прогнозируется юго-восточный ветер, 1-6 метров в секунду.Атмосферное давление будет расти и к вечеру составит 758 миллиметров ртутного столба, что на 10 единиц выше нормы.

https://ria.ru/20210327/vesna-1603080397.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, общество