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Пушков предупредил о серьезных ответных санкциях КНР в отношении США
Пушков предупредил о серьезных ответных санкциях КНР в отношении США
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал введении Китаем ограничений в отношении физлиц и компаний из США и Канады в ответ на односторонние санкции Вашингтона и... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T01:37
2021-03-28T10:08
мид кнр
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал введении Китаем ограничений в отношении физлиц и компаний из США и Канады в ответ на односторонние санкции Вашингтона и Оттавы, наложенные из-за ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.Главы МИД ЕС в понедельник согласовали внесение четырех граждан Китая и одной организации в санкционный список по обвинению в нарушении прав человека в связи с преследованием "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне". Позже о санкциях против КНР также объявили США, Канада и Великобритания. МИД Китая в ответ уже ввел санкции против ЕС и Великобритании."США по сути еще не испытывали на себе встречные санкции со стороны других государств, но они неизбежно столкнутся с этим. Китай способен ввести серьезные ответные меры", — написал Пушков в своем Telegram-канале.По его словам, данные меры будут действовать, когда коснутся крупных проектов и интересов американского бизнеса. "Другая возможная мера — бойкот дипломатических инициатив Байдена. США не должны считать, что они будут определять мировую повестку дня", — добавил сенатор.Как ранее подчеркнули в МИД КНР, Вашингтон и Оттава "должны прекратить политические манипуляции вокруг темы Синьцзяна, перестать вмешиваться во внутренние дела Китая в какой бы то ни было форме и не идти дальше по ошибочному пути".В августе 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации заявили, что до миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. В МИД КНР указали, что эта информация ничем не подтверждена и не соответствует действительности. Как утверждают китайские власти, связанные с автономией проблемы — это вовсе не тема соблюдения прав человека, не этнические или религиозные вопросы, а вопросы насилия, терроризма и сепаратизма.
https://radiosputnik.ria.ru/20210324/kitay-1602700750.html
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мид кнр, алексей пушков, канада, китай, оон, сша, в мире

Пушков предупредил о серьезных ответных санкциях КНР в отношении США

01:37 28.03.2021 (обновлено: 10:08 28.03.2021)
 
© Рамиль СитдиковСенатор, председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Сенатор, председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал введении Китаем ограничений в отношении физлиц и компаний из США и Канады в ответ на односторонние санкции Вашингтона и Оттавы, наложенные из-за ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
Главы МИД ЕС в понедельник согласовали внесение четырех граждан Китая и одной организации в санкционный список по обвинению в нарушении прав человека в связи с преследованием "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне". Позже о санкциях против КНР также объявили США, Канада и Великобритания. МИД Китая в ответ уже ввел санкции против ЕС и Великобритании.
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"США по сути еще не испытывали на себе встречные санкции со стороны других государств, но они неизбежно столкнутся с этим. Китай способен ввести серьезные ответные меры", — написал Пушков в своем Telegram-канале.
По его словам, данные меры будут действовать, когда коснутся крупных проектов и интересов американского бизнеса. "Другая возможная мера — бойкот дипломатических инициатив Байдена. США не должны считать, что они будут определять мировую повестку дня", — добавил сенатор.
Как ранее подчеркнули в МИД КНР, Вашингтон и Оттава "должны прекратить политические манипуляции вокруг темы Синьцзяна, перестать вмешиваться во внутренние дела Китая в какой бы то ни было форме и не идти дальше по ошибочному пути".
В августе 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации заявили, что до миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. В МИД КНР указали, что эта информация ничем не подтверждена и не соответствует действительности. Как утверждают китайские власти, связанные с автономией проблемы — это вовсе не тема соблюдения прав человека, не этнические или религиозные вопросы, а вопросы насилия, терроризма и сепаратизма.
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