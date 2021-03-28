Пушков предупредил о серьезных ответных санкциях КНР в отношении США
01:37 28.03.2021 (обновлено: 10:08 28.03.2021)
© Рамиль СитдиковСенатор, председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
© Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал введении Китаем ограничений в отношении физлиц и компаний из США и Канады в ответ на односторонние санкции Вашингтона и Оттавы, наложенные из-за ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
Главы МИД ЕС в понедельник согласовали внесение четырех граждан Китая и одной организации в санкционный список по обвинению в нарушении прав человека в связи с преследованием "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне". Позже о санкциях против КНР также объявили США, Канада и Великобритания. МИД Китая в ответ уже ввел санкции против ЕС и Великобритании.
"США по сути еще не испытывали на себе встречные санкции со стороны других государств, но они неизбежно столкнутся с этим. Китай способен ввести серьезные ответные меры", — написал Пушков в своем Telegram-канале.
По его словам, данные меры будут действовать, когда коснутся крупных проектов и интересов американского бизнеса. "Другая возможная мера — бойкот дипломатических инициатив Байдена. США не должны считать, что они будут определять мировую повестку дня", — добавил сенатор.
Как ранее подчеркнули в МИД КНР, Вашингтон и Оттава "должны прекратить политические манипуляции вокруг темы Синьцзяна, перестать вмешиваться во внутренние дела Китая в какой бы то ни было форме и не идти дальше по ошибочному пути".
В августе 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации заявили, что до миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. В МИД КНР указали, что эта информация ничем не подтверждена и не соответствует действительности. Как утверждают китайские власти, связанные с автономией проблемы — это вовсе не тема соблюдения прав человека, не этнические или религиозные вопросы, а вопросы насилия, терроризма и сепаратизма.
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