https://ria.ru/20210328/otvet-1603160499.html

Пушков предупредил о серьезных ответных санкциях КНР в отношении США

Пушков предупредил о серьезных ответных санкциях КНР в отношении США

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал введении Китаем ограничений в отношении физлиц и компаний из США и Канады в ответ на односторонние санкции Вашингтона и... РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T01:37

2021-03-28T01:37

2021-03-28T10:08

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал введении Китаем ограничений в отношении физлиц и компаний из США и Канады в ответ на односторонние санкции Вашингтона и Оттавы, наложенные из-за ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.Главы МИД ЕС в понедельник согласовали внесение четырех граждан Китая и одной организации в санкционный список по обвинению в нарушении прав человека в связи с преследованием "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне". Позже о санкциях против КНР также объявили США, Канада и Великобритания. МИД Китая в ответ уже ввел санкции против ЕС и Великобритании."США по сути еще не испытывали на себе встречные санкции со стороны других государств, но они неизбежно столкнутся с этим. Китай способен ввести серьезные ответные меры", — написал Пушков в своем Telegram-канале.По его словам, данные меры будут действовать, когда коснутся крупных проектов и интересов американского бизнеса. "Другая возможная мера — бойкот дипломатических инициатив Байдена. США не должны считать, что они будут определять мировую повестку дня", — добавил сенатор.Как ранее подчеркнули в МИД КНР, Вашингтон и Оттава "должны прекратить политические манипуляции вокруг темы Синьцзяна, перестать вмешиваться во внутренние дела Китая в какой бы то ни было форме и не идти дальше по ошибочному пути".В августе 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации заявили, что до миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. В МИД КНР указали, что эта информация ничем не подтверждена и не соответствует действительности. Как утверждают китайские власти, связанные с автономией проблемы — это вовсе не тема соблюдения прав человека, не этнические или религиозные вопросы, а вопросы насилия, терроризма и сепаратизма.

https://radiosputnik.ria.ru/20210324/kitay-1602700750.html

https://ria.ru/20210327/brendy-1603127555.html

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мид кнр, алексей пушков, канада, китай, оон, сша, в мире