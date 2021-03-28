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Поселок в Мурманской области остался без воды и тепла
Поселок в Мурманской области остался без воды и тепла
Около 135 жилых домов и 15 социальных объектов в поселке Никель Мурманской области на границе с Норвегией остались без водоснабжения и отопления в ночь на... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T09:53
2021-03-28T09:53
2021-03-28T09:53
никель (город)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мурманская область
происшествия
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МУРМАНСК, 28 мар – РИА Новости. Около 135 жилых домов и 15 социальных объектов в поселке Никель Мурманской области на границе с Норвегией остались без водоснабжения и отопления в ночь на воскресенье из-за обрушения эстакады плавильного цеха "Кольской ГМК", сообщили в пресс-службе регионального ГУМЧС,Информация об отключении воды и тепла в Никеле поступили в ночь на воскресенье.Отмечается, что под отключение попали 135 многоквартирных домов и 15 социально значимых объектов. "Всего в поселке Никель проживает 11012 человек (из них несовершеннолетних 3670 человек)", - добавили в МЧС.На месте аварии работают восстановительные бригады.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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никель (город), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мурманская область, происшествия