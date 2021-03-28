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Эксперты рассказали, какие услуги отелей важны для туристов
Эксперты рассказали, какие услуги отелей важны для туристов
Сотрудники турфирм рассказали, какие характеристики больше всего интересуют путешественников при выборе гостиницы, сообщает B2B.Ostrovok. РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T00:09
2021-03-28T00:09
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Сотрудники турфирм рассказали, какие характеристики больше всего интересуют путешественников при выборе гостиницы, сообщает B2B.Ostrovok.Специалисты онлайн-сервиса провели исследование среди более чем 300 агентов из 70 российских городов.Оказалось, что большинство туристов ориентируются на три ключевых фактора: стоимость проживания (90 процентов), отзывы других гостей (83 процента). Близость к морю (летом) или подъемнику (зимой) интересует 76 процентов отдыхающих.О возможности бесплатной отмены бронирования спрашивают 58 процентов путешественников, о расстоянии от отеля до достопримечательностей — 34 процента. Количество звезд у гостиницы волнует 32 процента гостей.Лишь 14 процентов туристов задают вопросы о том, какие меры предосторожности приняты в местах размещения для предотвращения распространения инфекционных заболеваний.Реже всего на выбор отеля влияет наличие детской анимации (семь процентов запросов), а также возможность дистанционной регистрации заезда и выезда (два процента).
https://ria.ru/20210318/tyumen-1600921269.html
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туристы, туризм, гостиницы, отели, новости - туризм

Эксперты рассказали, какие услуги отелей важны для туристов

00:09 28.03.2021
 
© Depositphotos / jackqКурортный комплекс Atlantis The Palm в Дубае
Курортный комплекс Atlantis The Palm в Дубае - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© Depositphotos / jackq
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Сотрудники турфирм рассказали, какие характеристики больше всего интересуют путешественников при выборе гостиницы, сообщает B2B.Ostrovok.
Специалисты онлайн-сервиса провели исследование среди более чем 300 агентов из 70 российских городов.
Оказалось, что большинство туристов ориентируются на три ключевых фактора: стоимость проживания (90 процентов), отзывы других гостей (83 процента). Близость к морю (летом) или подъемнику (зимой) интересует 76 процентов отдыхающих.
О возможности бесплатной отмены бронирования спрашивают 58 процентов путешественников, о расстоянии от отеля до достопримечательностей — 34 процента. Количество звезд у гостиницы волнует 32 процента гостей.
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Лишь 14 процентов туристов задают вопросы о том, какие меры предосторожности приняты в местах размещения для предотвращения распространения инфекционных заболеваний.
Реже всего на выбор отеля влияет наличие детской анимации (семь процентов запросов), а также возможность дистанционной регистрации заезда и выезда (два процента).
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