https://ria.ru/20210328/oteli-1602825581.html

Эксперты рассказали, какие услуги отелей важны для туристов

Эксперты рассказали, какие услуги отелей важны для туристов

Сотрудники турфирм рассказали, какие характеристики больше всего интересуют путешественников при выборе гостиницы, сообщает B2B.Ostrovok. РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T00:09

2021-03-28T00:09

2021-03-28T00:09

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Сотрудники турфирм рассказали, какие характеристики больше всего интересуют путешественников при выборе гостиницы, сообщает B2B.Ostrovok.Специалисты онлайн-сервиса провели исследование среди более чем 300 агентов из 70 российских городов.Оказалось, что большинство туристов ориентируются на три ключевых фактора: стоимость проживания (90 процентов), отзывы других гостей (83 процента). Близость к морю (летом) или подъемнику (зимой) интересует 76 процентов отдыхающих.О возможности бесплатной отмены бронирования спрашивают 58 процентов путешественников, о расстоянии от отеля до достопримечательностей — 34 процента. Количество звезд у гостиницы волнует 32 процента гостей.Лишь 14 процентов туристов задают вопросы о том, какие меры предосторожности приняты в местах размещения для предотвращения распространения инфекционных заболеваний.Реже всего на выбор отеля влияет наличие детской анимации (семь процентов запросов), а также возможность дистанционной регистрации заезда и выезда (два процента).

https://ria.ru/20210318/tyumen-1600921269.html

https://ria.ru/20210325/venetsiya-1602644587.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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