Слуцкий предложил ужесточить наказание за оскорбление президента
00:10 28.03.2021 (обновлено: 00:58 28.03.2021)
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает необходимым ужесточить наказание за оскорбление президента России.
Президент США Джо Байден ранее в телеинтервью согласился с предположением собеседника, что президент России Владимир Путин - "убийца". Соединенные Штаты обычно избегают подобных нападок, поскольку считается, что они крайне затрудняют дипломатические отношения с другими странами. После высказывания Байдена Россия пригласила для консультаций в Москву посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова. Путин вызвал Байдена на разговор в прямом эфире, но тот на это не пошел. МИД России назвал это упущенной возможностью.
"Нам тоже надо усиливать наказание для тех, кто оскорбляет президента. Президент защищает страну, защищает всех нас. Стало быть, наше законодательство должно гораздо жёстче защищать главу государства от подобных непозволительных нападок и оскорблений", - сказал Слуцкий в эфире канала "Соловьев Live" на YouTube.
В 2019 году в России вступил в силу закон о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации и борьбе с информацией, оскорбляющей человеческое достоинство, выражающей явное неуважение к государству. За нарушение закона предусмотрены крупные штрафы.