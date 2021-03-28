https://ria.ru/20210328/oskorblenie-1603157720.html

Слуцкий предложил ужесточить наказание за оскорбление президента

Слуцкий предложил ужесточить наказание за оскорбление президента

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает необходимым ужесточить наказание за оскорбление президента России. РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T00:10

2021-03-28T00:10

2021-03-28T00:58

леонид слуцкий (политик)

джо байден

владимир путин

сша

общество

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает необходимым ужесточить наказание за оскорбление президента России.Президент США Джо Байден ранее в телеинтервью согласился с предположением собеседника, что президент России Владимир Путин - "убийца". Соединенные Штаты обычно избегают подобных нападок, поскольку считается, что они крайне затрудняют дипломатические отношения с другими странами. После высказывания Байдена Россия пригласила для консультаций в Москву посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова. Путин вызвал Байдена на разговор в прямом эфире, но тот на это не пошел. МИД России назвал это упущенной возможностью.Слуцкий отметил, что, например, в Бельгии наказание за оскорбление представителей власти составляет от двух до трех лет лишения свободы, в Дании - от трех до четырех лет, а во Франции - штраф до 45 тысяч евро.В 2019 году в России вступил в силу закон о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации и борьбе с информацией, оскорбляющей человеческое достоинство, выражающей явное неуважение к государству. За нарушение закона предусмотрены крупные штрафы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210317/volodin-1601665803.html

сша

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леонид слуцкий (политик), джо байден, владимир путин, сша, общество