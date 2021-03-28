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Слуцкий предложил ужесточить наказание за оскорбление президента
Слуцкий предложил ужесточить наказание за оскорбление президента
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает необходимым ужесточить наказание за оскорбление президента России. РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T00:10
2021-03-28T00:58
леонид слуцкий (политик)
джо байден
владимир путин
сша
общество
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает необходимым ужесточить наказание за оскорбление президента России.Президент США Джо Байден ранее в телеинтервью согласился с предположением собеседника, что президент России Владимир Путин - "убийца". Соединенные Штаты обычно избегают подобных нападок, поскольку считается, что они крайне затрудняют дипломатические отношения с другими странами. После высказывания Байдена Россия пригласила для консультаций в Москву посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова. Путин вызвал Байдена на разговор в прямом эфире, но тот на это не пошел. МИД России назвал это упущенной возможностью.Слуцкий отметил, что, например, в Бельгии наказание за оскорбление представителей власти составляет от двух до трех лет лишения свободы, в Дании - от трех до четырех лет, а во Франции - штраф до 45 тысяч евро.В 2019 году в России вступил в силу закон о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации и борьбе с информацией, оскорбляющей человеческое достоинство, выражающей явное неуважение к государству. За нарушение закона предусмотрены крупные штрафы.
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леонид слуцкий (политик), джо байден, владимир путин, сша, общество

Слуцкий предложил ужесточить наказание за оскорбление президента

00:10 28.03.2021 (обновлено: 00:58 28.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает необходимым ужесточить наказание за оскорбление президента России.
Президент США Джо Байден ранее в телеинтервью согласился с предположением собеседника, что президент России Владимир Путин - "убийца". Соединенные Штаты обычно избегают подобных нападок, поскольку считается, что они крайне затрудняют дипломатические отношения с другими странами. После высказывания Байдена Россия пригласила для консультаций в Москву посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова. Путин вызвал Байдена на разговор в прямом эфире, но тот на это не пошел. МИД России назвал это упущенной возможностью.
Слуцкий отметил, что, например, в Бельгии наказание за оскорбление представителей власти составляет от двух до трех лет лишения свободы, в Дании - от трех до четырех лет, а во Франции - штраф до 45 тысяч евро.

"Нам тоже надо усиливать наказание для тех, кто оскорбляет президента. Президент защищает страну, защищает всех нас. Стало быть, наше законодательство должно гораздо жёстче защищать главу государства от подобных непозволительных нападок и оскорблений", - сказал Слуцкий в эфире канала "Соловьев Live" на YouTube.

В 2019 году в России вступил в силу закон о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации и борьбе с информацией, оскорбляющей человеческое достоинство, выражающей явное неуважение к государству. За нарушение закона предусмотрены крупные штрафы.
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Леонид Слуцкий (политик)Джо БайденВладимир ПутинСШАОбщество
 
 
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