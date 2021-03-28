https://ria.ru/20210328/okamenelost-1603189104.html

СМИ: шестилетний британец искал червей, а нашел коралл палеозойской эры

СМИ: шестилетний британец искал червей, а нашел коралл палеозойской эры

Шестилетий мальчик случайно нашел во дворе своего дома в британском городе Уолсолл окаменелость, возраст которой составляет 251-500 миллионов лет, что... РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T13:15

2021-03-28T13:15

2021-03-28T16:08

бирмингемский университет

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Шестилетий мальчик случайно нашел во дворе своего дома в британском городе Уолсолл окаменелость, возраст которой составляет 251-500 миллионов лет, что соответствует палеозойской эре, пишет газета Guardian.Сид Джамат искал на заднем дворе червяков и другие вещи, когда, по его словам, наткнулся на "камень, который выглядел немного как рог". Впоследствии, как он сказал, оказалось, что "это кусок коралла, который называется роговым кораллом".Установил принадлежность окаменелости к группе кораллов отец мальчика Виш Сингх. В этом ему помогла группа в Facebook, в которой он состоит. По его словам, вероятнее всего, его сын нашел четырехлучевые кораллы или ругозы, которые существовали 251-488 миллионов лет назад, в палеозойскую эру, когда эта территория находилась под водой.Как отмечает газета, мальчик и отец намерены сообщить о своей находке в музей геологии Бирмингемского университета.

https://ria.ru/20210201/nekropol-1595524310.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бирмингемский университет