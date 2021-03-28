https://ria.ru/20210328/odezhda-1602990068.html

Рубль, нефть и козы. Из-за чего дорожает одежда

Рубль, нефть и козы. Из-за чего дорожает одежда

К лету цены на одежду и обувь могут вырасти — резко подорожал хлопок. Да и ослабление рубля скажется на стоимости маек, джинсов, мокасин и прочего. Впрочем, в... РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T08:00

2021-03-28T08:00

2021-03-28T08:08

хлопок

цены на нефть

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

бразилия

сша

инфляция

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Ирина Бадмаева. К лету цены на одежду и обувь могут вырасти — резко подорожал хлопок. Да и ослабление рубля скажется на стоимости маек, джинсов, мокасин и прочего. Впрочем, в Минпромторге не видят поводов для беспокойства. Там уверены, что речь идет максимум о пяти-шести процентах. Чего ждать от ценников на прилавках — в материале РИА Новости. Хлопок поднимает цены на одеждуПодорожание объясняется разогнавшейся мировой инфляцией. Дело в том, что индустрия моды — одна из самых импортозависимых. Ткани, фурнитура и прочие элементы нередко изготавливают за рубежом. В феврале фьючерс на хлопок, широко используемый в легкой промышленности, в Нью-Йоркской торговой палате поднялся на 12 процентов. Это максимум с июля 2016-го, когда было 15. С начала года цены на хлопок прибавили 30-35 процентов.Это продолжается с прошлого марта. Тогда фунт волокна стоил чуть больше 51 цента, сейчас — 85-90. В феврале доходило и до 95. Спрос на хлопок оставался высоким, даже когда свирепствовал коронавирус, и ситуация только ухудшалась, отмечает аналитик по рынкам сельскохозяйственных культур чикагской компании Price Futures Group Джек Сковилл. И это неудивительно. Хлопок незаменим в производстве одежды, постельного белья, обивки. Поэтому именно подорожание волокна сигнализирует об увеличении инфляционного давления в мире."Пушистое" сырье выращивают более чем в ста странах, а его импортом и экспортом занимаются около 150. Причем крупнейшие покупатели хлопка одновременно и среди лидеров по его выращиванию. На них приходится около 30 процентов оборота волокна в мире."Повышение цен на хлопок было ожидаемым. К концу 2020-го у основных производителей — США и Бразилии — резко упали урожаи и экспорт. В то же время главные потребители — Индия и Китай — увеличили закупки на фоне небольшого подъема после карантина. Этот разрыв и отразился в росте биржевых цен, который еще подпитывает безудержная эмиссия доллара", — говорит Сергей Черников, доцент экономического факультета РУДН. К тому же в прошлом сельскохозяйственном году снизился урожай в Австралии, Пакистане и Турции. Выросли также цены на кашемир из-за падежа коз во Внутренней Монголии, откуда поступает львиная доля шерсти. По словам ретейлеров — на 35 процентов. Слабый рубль опустошает кошелькиДорожает и медь, из которой делают фурнитуру для одежды, обуви и аксессуаров. Если до пандемии этот металл стоил около двух с половиной долларов за фунт, то сейчас больше четырех. Таким образом, инвесторы, сохранившие длинные позиции по этому сырьевому товару, — в прибыли примерно на 50 процентов. Как и у хлопка, уровень возврата вложений в медь — 75 процентов.А вот желающим побаловать себя новыми нарядами придется раскошелиться. На конечной цене товаров сказываются валютные колебания. Так, летняя коллекция отшивалась прошлой осенью, в момент пиковых значений доллара и евро. К тому же расходы на доставку товаров из Азии, где шьют много одежды для России, с начала коронакризиса увеличились в шесть раз. Более того, поставщики закладывают в стоимость ожидаемое ослабление рубля. И небезосновательно. Национальная валюта находится под давлением из-за усложняющейся для России ситуации на глобальном долговом рынке и санкций США и ЕС. Кроме того, рублю не дает укрепиться бюджетное правило, ограничивающее траты нефтегазовых доходов при цене выше планки отсечения (43,3 доллара за баррель). К слову, девальвация на руку отечественным экспортерам. Впрочем, нефть, к которой привязан курс рубля, в последнее время идет в гору. "Считают, что сырье продолжит дорожать, поскольку инвесторы настроены позитивно: верят в быстрое восстановление глобальной экономики. Не исключено, что к сентябрю нефтяные котировки превысят 80-90 долларов", — отмечает Сергей Таланов, старший научный сотрудник Института социологии РАН. Не отстают от черного золота и материалы из нефтепродуктов, взлетевшие примерно на 20 процентов. В первую очередь речь идет о полиуретане, из которого производятся "экокожа", стельки и подошвы. На ценнике также скажутся увеличившиеся расходы на фонд оплаты труда, уточняют игроки рынка. Удержать покупателя любой ценойМежду тем в Министерстве промышленности и торговли не видят причин для беспокойства. "В основном на рынке представлена продукция не из стопроцентного хлопка. Поэтому делать однозначные выводы о зеркальном удорожании одежды на треть некорректно. К тому же в стоимости готовых изделий доля ткани — около 20 процентов", — сообщили в ведомстве.Даже при существенном (более 25 процентов) подорожании сырья одежда не вырастет в цене более чем на пять-шесть процентов, полагают в Минпромторге. Там рассчитывают на то, что ретейлеры сдемпфируют цены, опасаясь потерять покупателей. По данным ведомства, в 2020 году потребительские товары легпрома подорожали ниже инфляции: 4,8 и 4,9 процента соответственно. "В 2021-м цены на одежду и обувь увеличатся на 15-20 процентов в премиальных сегментах и на семь-десять — в бюджетных", — прогнозирует Сергей Черников.Как бы то ни было, тем, кто собирается обновить гардероб, стоит проверить правильность народной мудрости: лучше дождаться распродаж.

https://ria.ru/20210322/odezhda-1602403837.html

бразилия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хлопок, цены на нефть, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), бразилия, сша, инфляция