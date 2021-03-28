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В Канаде мужчина напал на людей в библиотеке
В Канаде мужчина напал на людей в библиотеке
Один человек погиб и ещё шестеро получили ранения в результате нападения мужчины в библиотеке и рядом с ней в канадском городе Норт-Ванкувер, сообщает телеканал РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T06:24
2021-03-28T06:24
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Один человек погиб и ещё шестеро получили ранения в результате нападения мужчины в библиотеке и рядом с ней в канадском городе Норт-Ванкувер, сообщает телеканал CBC.Ранее полиция сообщила, что подозреваемый был задержан и, похоже, действовал в одиночку.Как сообщает телеканал со ссылкой на представителя отдела по расследованию убийств, подозреваемый был ранее известен полиции - это мужчина в возрасте примерно 20 лет.Полиция пока не определила мотива нападения, и попросила всех, кто был свидетелем инцидента связаться с правоохранителями.По словам очевидцев, нападавший был вооружен "очень длинным, необычным ножом"."Сегодня я сердцем с Норт-Ванкувером. Всем, кто пострадал в результате этого жестокого инцидента в Линн-Вэлли, знайте, что все канадцы держат вас в своих мыслях и желают скорейшего выздоровления раненым", - написал премьер-министр Канады Джастин Трюдо в Twitter.
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канада, в мире

В Канаде мужчина напал на людей в библиотеке

06:24 28.03.2021
 
© Фото : Official Website of the Vancouver Police Department Автомобиль полиции в Канаде
Автомобиль полиции в Канаде - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© Фото : Official Website of the Vancouver Police Department
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Один человек погиб и ещё шестеро получили ранения в результате нападения мужчины в библиотеке и рядом с ней в канадском городе Норт-Ванкувер, сообщает телеканал CBC.
Ранее полиция сообщила, что подозреваемый был задержан и, похоже, действовал в одиночку.
Как сообщает телеканал со ссылкой на представителя отдела по расследованию убийств, подозреваемый был ранее известен полиции - это мужчина в возрасте примерно 20 лет.
Полиция пока не определила мотива нападения, и попросила всех, кто был свидетелем инцидента связаться с правоохранителями.
По словам очевидцев, нападавший был вооружен "очень длинным, необычным ножом".
"Сегодня я сердцем с Норт-Ванкувером. Всем, кто пострадал в результате этого жестокого инцидента в Линн-Вэлли, знайте, что все канадцы держат вас в своих мыслях и желают скорейшего выздоровления раненым", - написал премьер-министр Канады Джастин Трюдо в Twitter.
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