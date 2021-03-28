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Пашинян назвал медь "нефтью" Армении
Пашинян назвал медь "нефтью" Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что "нефтью" Армении может стать медь, запасы которой в стране, по его мнению, одни крупнейших в мире, он заявил, РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T18:20
2021-03-28T18:44
никол пашинян
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 28 мар – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что "нефтью" Армении может стать медь, запасы которой в стране, по его мнению, одни крупнейших в мире, он заявил, что в среднесрочной перспективе нужно добиться запрета на экспорт медной руды.По его словам, страна пока не может полностью воспользоваться этим богатством, так как в основном экспортирует руду. "Мы должны поставить перед собой задачу ограничить, а в среднесрочной перспективе – вообще запретить экспорт руды, чтобы из Армении было возможно экспортировать лишь готовую продукцию из меди", - сказал Пашинян.Он добавил, что для этого стране нужна железная дорога. В частности, премьер отметил, что побочным продуктом при производстве меди является серная кислота, "которая не может накапливаться в Армении". "Это тоже товар, а для его экспорта из страны нужна железная дорога", -отметил премьер. Он отметил, что железная дорога нужна и для деятельности перерабатывающих предприятий.В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Ранее в Москве прошли переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Российский лидер после переговоров заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран. Группа должна в ближайшее время представить планы по развитию Нагорного Карабаха. Новая структура займется также вопросами разблокирования экономических, торговых и транспортных связей в регионе, открытием границ.
https://ria.ru/20210320/pashinyan-1602116175.html
https://ria.ru/20210312/armeniya-1600832009.html
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никол пашинян, армения, в мире

Пашинян назвал медь "нефтью" Армении

18:20 28.03.2021 (обновлено: 18:44 28.03.2021)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 28 мар – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что "нефтью" Армении может стать медь, запасы которой в стране, по его мнению, одни крупнейших в мире, он заявил, что в среднесрочной перспективе нужно добиться запрета на экспорт медной руды.

"Цены на медь с 2000 года выросли почти в 6-7 раз. Армения является одной из самых богатых стран мира по запасам меди. Многие говорят, что медь - это "нефть" XXI века, и очевидно, что цены на медь будут очень высокими в XXI веке, так как она является главным компонентом при производстве двигателей для электромобилей", - сказал Пашинян.

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По его словам, страна пока не может полностью воспользоваться этим богатством, так как в основном экспортирует руду. "Мы должны поставить перед собой задачу ограничить, а в среднесрочной перспективе – вообще запретить экспорт руды, чтобы из Армении было возможно экспортировать лишь готовую продукцию из меди", - сказал Пашинян.
Он добавил, что для этого стране нужна железная дорога. В частности, премьер отметил, что побочным продуктом при производстве меди является серная кислота, "которая не может накапливаться в Армении". "Это тоже товар, а для его экспорта из страны нужна железная дорога", -отметил премьер. Он отметил, что железная дорога нужна и для деятельности перерабатывающих предприятий.

"Если в послевоенный период (после эскалации конфликта осенью 2020 г - ред.) нам удастся добиться открытия железнодорожных коммуникаций, у нас появится возможность эффективно использовать "второй нефтью", - сказал Пашинян, добавив, что возможность использования коммуникациями должна быть обоюдной для Армении и Азербайджана.

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Ранее в Москве прошли переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Российский лидер после переговоров заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран. Группа должна в ближайшее время представить планы по развитию Нагорного Карабаха. Новая структура займется также вопросами разблокирования экономических, торговых и транспортных связей в регионе, открытием границ.
 
Никол ПашинянАрменияВ мире
 
 
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