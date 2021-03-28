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Синоптик Тишковец объяснил, что значит "персиковое" лето
Синоптик Тишковец объяснил, что значит "персиковое" лето
"Персиковый цвет" лета объясняется цветовой градацией элементов прогноза погоды по температуре, заявил рассказал РЕН ТВ ведущий специалист центра "Фобос"... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T16:55
2021-03-28T21:05
евгений тишковец
роман вильфанд
центр "фобос"
гидрометцентр
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. "Персиковый цвет" лета объясняется цветовой градацией элементов прогноза погоды по температуре, заявил рассказал РЕН ТВ ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик подчеркнул, что в Сибири, наоборот, ожидаются более экстремальные температуры, которые могут спровоцировать лесные пожары."Аномалия достаточно серьезная и может достигать пяти-десяти градусов с превышением над нормой. Ожидается сильный недобор осадков", — заключил Тишковец.Специалист также отметил, что в большинстве регионов, за исключением Черноземья, количество осадков будет близко к норме.Синоптик считает, что грядущее лето пройдет без экстремального холода и жары. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что не ожидает холодного лета: средние температуры с апреля по сентябрь будут около и выше нормы.
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евгений тишковец, роман вильфанд, центр "фобос", гидрометцентр

Синоптик Тишковец объяснил, что значит "персиковое" лето

16:55 28.03.2021 (обновлено: 21:05 28.03.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЖенщина отдыхает на территории парка
Женщина отдыхает на территории парка - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. "Персиковый цвет" лета объясняется цветовой градацией элементов прогноза погоды по температуре, заявил рассказал РЕН ТВ ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

"В данном случае она ложится на карту европейской части России оранжевыми, местами персиковыми цветами, что соотносится с положительным отклонением от нормы на один-два градуса", — пояснил он.

Синоптик подчеркнул, что в Сибири, наоборот, ожидаются более экстремальные температуры, которые могут спровоцировать лесные пожары.
"Аномалия достаточно серьезная и может достигать пяти-десяти градусов с превышением над нормой. Ожидается сильный недобор осадков", — заключил Тишковец.
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Специалист также отметил, что в большинстве регионов, за исключением Черноземья, количество осадков будет близко к норме.

"В Центральной России дефицит осадков может достигать 20 процентов, в Черноземье будет 20-40 процентов", — рассказал он.

Синоптик считает, что грядущее лето пройдет без экстремального холода и жары.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что не ожидает холодного лета: средние температуры с апреля по сентябрь будут около и выше нормы.
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Евгений ТишковецРоман ВильфандЦентр "Фобос"Гидрометцентр
 
 
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