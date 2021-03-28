https://ria.ru/20210328/leto-1603206868.html

Синоптик Тишковец объяснил, что значит "персиковое" лето

Синоптик Тишковец объяснил, что значит "персиковое" лето

"Персиковый цвет" лета объясняется цветовой градацией элементов прогноза погоды по температуре, заявил рассказал РЕН ТВ ведущий специалист центра "Фобос"... РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T16:55

2021-03-28T16:55

2021-03-28T21:05

евгений тишковец

роман вильфанд

центр "фобос"

гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576022403_0:0:3160:1778_1920x0_80_0_0_d38c330e72a379a62e985b5128621a07.jpg

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. "Персиковый цвет" лета объясняется цветовой градацией элементов прогноза погоды по температуре, заявил рассказал РЕН ТВ ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик подчеркнул, что в Сибири, наоборот, ожидаются более экстремальные температуры, которые могут спровоцировать лесные пожары."Аномалия достаточно серьезная и может достигать пяти-десяти градусов с превышением над нормой. Ожидается сильный недобор осадков", — заключил Тишковец.Специалист также отметил, что в большинстве регионов, за исключением Черноземья, количество осадков будет близко к норме.Синоптик считает, что грядущее лето пройдет без экстремального холода и жары. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что не ожидает холодного лета: средние температуры с апреля по сентябрь будут около и выше нормы.

https://ria.ru/20210328/pogoda-1603193428.html

https://ria.ru/20210324/pogoda-1602658391.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, роман вильфанд, центр "фобос", гидрометцентр