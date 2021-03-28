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Финансист рассказал, как падение курса рубля отразится на жизни россиян
Финансист рассказал, как падение курса рубля отразится на жизни россиян
В повседневной жизни россияне не так сильно зависят от курса рубля, как кажется на первый взгляд, рассказал "Российской газете" основатель Frendex Group Руслан... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T09:46
2021-03-28T11:41
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
виктор евтухов
рубль
экономика
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В повседневной жизни россияне не так сильно зависят от курса рубля, как кажется на первый взгляд, рассказал "Российской газете" основатель Frendex Group Руслан Пичугин.Он пояснил, что на цены в магазинах влияет среднесрочный курс валюты, а не его краткосрочные изменения. Их, по словам специалиста, прописывают заранее в контрактах.Туристы же сильнее всего страдают от отклонения от средних курсов: так, меняется цена проживания в гостиницах, авиабилетов и некоторых услуг. То же самое наблюдается и при заказе товаров из-за рубежа. Пичугин подчеркнул, что для остальных товаров и услуг колебания курса учитывают в базовых показателях инфляции. Исключение составляют лишь производители продуктов питания — значительная часть закупок происходит в долларах.Он подчеркнул, что это, вероятнее всего, повлияет на прибыль производителей, потому что продажа продуктов первой необходимости осуществляется по долгосрочным контактам.Ранее статс-секретарь, заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что в России не будет дефицита продуктов питания, а рост цен на них в среднем останется в пределах прогнозной инфляции. Но в случае отдельных товаров имеют место объективные факторы, которые приводят к подорожанию, добавил он.
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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), виктор евтухов, рубль, экономика

Финансист рассказал, как падение курса рубля отразится на жизни россиян

09:46 28.03.2021 (обновлено: 11:41 28.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПравительству поручено принять меры в связи с ростом цен на социально значимые продукты
Правительству поручено принять меры в связи с ростом цен на социально значимые продукты - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В повседневной жизни россияне не так сильно зависят от курса рубля, как кажется на первый взгляд, рассказал "Российской газете" основатель Frendex Group Руслан Пичугин.
Он пояснил, что на цены в магазинах влияет среднесрочный курс валюты, а не его краткосрочные изменения. Их, по словам специалиста, прописывают заранее в контрактах.
Туристы же сильнее всего страдают от отклонения от средних курсов: так, меняется цена проживания в гостиницах, авиабилетов и некоторых услуг. То же самое наблюдается и при заказе товаров из-за рубежа. Пичугин подчеркнул, что для остальных товаров и услуг колебания курса учитывают в базовых показателях инфляции. Исключение составляют лишь производители продуктов питания — значительная часть закупок происходит в долларах.

"Производство продуктов питания — процесс непрерывный. И вот тут как раз можно нарваться на ситуацию, в которой закупка удобрений, семян или какого-то сырья будет произведена по краткосрочному высокому курсу", — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что это, вероятнее всего, повлияет на прибыль производителей, потому что продажа продуктов первой необходимости осуществляется по долгосрочным контактам.
Ранее статс-секретарь, заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что в России не будет дефицита продуктов питания, а рост цен на них в среднем останется в пределах прогнозной инфляции. Но в случае отдельных товаров имеют место объективные факторы, которые приводят к подорожанию, добавил он.
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РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Виктор ЕвтуховРубльЭкономика
 
 
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