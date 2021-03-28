https://ria.ru/20210328/kurs-1603173439.html

Финансист рассказал, как падение курса рубля отразится на жизни россиян

Финансист рассказал, как падение курса рубля отразится на жизни россиян

В повседневной жизни россияне не так сильно зависят от курса рубля, как кажется на первый взгляд, рассказал "Российской газете" основатель Frendex Group Руслан... РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T09:46

2021-03-28T09:46

2021-03-28T11:41

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

виктор евтухов

рубль

экономика

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В повседневной жизни россияне не так сильно зависят от курса рубля, как кажется на первый взгляд, рассказал "Российской газете" основатель Frendex Group Руслан Пичугин.Он пояснил, что на цены в магазинах влияет среднесрочный курс валюты, а не его краткосрочные изменения. Их, по словам специалиста, прописывают заранее в контрактах.Туристы же сильнее всего страдают от отклонения от средних курсов: так, меняется цена проживания в гостиницах, авиабилетов и некоторых услуг. То же самое наблюдается и при заказе товаров из-за рубежа. Пичугин подчеркнул, что для остальных товаров и услуг колебания курса учитывают в базовых показателях инфляции. Исключение составляют лишь производители продуктов питания — значительная часть закупок происходит в долларах.Он подчеркнул, что это, вероятнее всего, повлияет на прибыль производителей, потому что продажа продуктов первой необходимости осуществляется по долгосрочным контактам.Ранее статс-секретарь, заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что в России не будет дефицита продуктов питания, а рост цен на них в среднем останется в пределах прогнозной инфляции. Но в случае отдельных товаров имеют место объективные факторы, которые приводят к подорожанию, добавил он.

https://ria.ru/20210311/tseny-1600842182.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), виктор евтухов, рубль, экономика