Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210328/krym-1603175180.html
Крым предъявит иск по водной блокаде трем гражданам Украины
Крым предъявит иск по водной блокаде трем гражданам Украины
Иск по водной блокаде Крыма предъявят трем гражданам Украины, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T09:52
2021-03-28T11:19
ефим фикс
андрей сенченко
владимир константинов
москва
симферополь
оон
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601929236_0:270:3076:2000_1920x0_80_0_0_0e3d48e3e688a65938ced70ca2f5c1db.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости. Иск по водной блокаде Крыма предъявят трем гражданам Украины, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.По словам Константинова, речь идет как о бывших депутатах Верховной рады Андрее Сенченко и Рефате Чубарове, так и о действующем — Мустафе Джемилеве. Кроме того, Чубаров и Джемилев — лидеры экстремистской организации "Меджлис крымскотатарского народа"*.Спикер парламента Крыма подчеркнул, что ответственность за водную блокаду несет как предыдущее руководство Украины, которое семь лет назад санкционировало перекрытие Северо-Крымского канала, так и нынешнее, которое продолжает политику по недопуску подачи воды в Крым.О том, что Крым подаст иск к организаторам водной блокады, Константинов заявлял и ранее. По словам вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса, ущерб предварительно оценивается в 1,47 триллиона рублей.Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией Киев полностью перекрыл канал. Воду для Крыма добывали из подземных источников и за счет водохранилищ естественного наполнения, но за последний год те существенно обмелели из-за малого количества осадков. В результате на полуострове ввели режимную подачу воды, а водоснабжение Симферополя переориентировали в основном на артезианские источники. Российское правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, на решение этой проблемы направили около 50 миллиардов рублей. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно. * Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210327/voda-1603124294.html
https://ria.ru/20210328/krym-1603163162.html
москва
симферополь
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры строящегося водопровода в Крыму
Строительство водопровода в Крыму
2021-03-28T09:52
true
PT0M16S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601929236_0:124:2565:2048_1920x0_80_0_0_62a648a3d7bbff79f59405908af3e926.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ефим фикс, андрей сенченко, владимир константинов, москва, симферополь, оон, украина

Крым предъявит иск по водной блокаде трем гражданам Украины

09:52 28.03.2021 (обновлено: 11:19 28.03.2021)
 
© РИА Новости / Наталия Назарук / Перейти в фотобанкВодозабор на реке Бельбек в Крыму
Водозабор на реке Бельбек в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© РИА Новости / Наталия Назарук
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости. Иск по водной блокаде Крыма предъявят трем гражданам Украины, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Водозабор на реке Бельбек в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
Вчера, 16:42
В России ответили на условия Украины по снятию водной блокады Крыма

"На сегодня мы исходим из того, что иск будет предъявлен трем гражданам Украины, которые неоднократно, в том числе в СМИ, заявляли о своей причастности к организации водной блокады, которая должна квалифицироваться не иначе, как попытка геноцида и физического уничтожения людей", — сказал он РИА Новости.

По словам Константинова, речь идет как о бывших депутатах Верховной рады Андрее Сенченко и Рефате Чубарове, так и о действующем — Мустафе Джемилеве. Кроме того, Чубаров и Джемилев — лидеры экстремистской организации "Меджлис крымскотатарского народа"*.
Спикер парламента Крыма подчеркнул, что ответственность за водную блокаду несет как предыдущее руководство Украины, которое семь лет назад санкционировало перекрытие Северо-Крымского канала, так и нынешнее, которое продолжает политику по недопуску подачи воды в Крым.
О том, что Крым подаст иск к организаторам водной блокады, Константинов заявлял и ранее. По словам вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса, ущерб предварительно оценивается в 1,47 триллиона рублей.
Концерт в честь воссоединения Крыма и России - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
03:16
В Крыму ответили на планы Украины по выселению россиян с полуострова
Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией Киев полностью перекрыл канал.
Воду для Крыма добывали из подземных источников и за счет водохранилищ естественного наполнения, но за последний год те существенно обмелели из-за малого количества осадков. В результате на полуострове ввели режимную подачу воды, а водоснабжение Симферополя переориентировали в основном на артезианские источники. Российское правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, на решение этой проблемы направили около 50 миллиардов рублей.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
 
Ефим ФиксАндрей СенченкоВладимир КонстантиновМоскваСимферопольООНУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:59В Суэцком канале образовалась пробка из кораблей из-за контейнеровоза
12:53В ФРГ опасаются появления невосприимчивой к вакцинам мутации коронавируса
12:37В Архангельской области один человек погиб при пожаре в рыбацкой избушке
12:26В Московской области арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве подростка
12:13В Курской области жестко убили медсестру
12:11В СФ обсудят запрет иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей
12:01В ВМФ раскрыли секрет подлодки, которую Запад называет "Черная дыра"
11:43В Индии выявили рекордное число заболевших COVID-19
11:36В Петербурге мужчина пострадал при стрельбе у кафе
11:28Число погибших при обрушении жилого дома в Каире возросло до 25
11:28В Ленинградской области женщина сбила девочек на пешеходном переходе
11:24Кардиолог назвала необходимое для здоровья количество шагов в день
11:22В Москве за сутки госпитализировали 720 человек с коронавирусом
11:10В Москве во время "Часа Земли" отключили подсветку 2,8 тысяч объектов
11:05Два буксира следуют для освобождения застрявшего в Суэцком канале судна
11:04Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:02В России за сутки умерли 336 пациентов с коронавирусом
11:02В России за сутки 8630 человек выздоровели от COVID-19
11:01В Москве выявили 1878 новых случаев COVID-19
11:01В России за сутки выявили 9088 случаев COVID-19
Лента новостейМолния