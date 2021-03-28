https://ria.ru/20210328/krym-1603175180.html
Крым предъявит иск по водной блокаде трем гражданам Украины
Крым предъявит иск по водной блокаде трем гражданам Украины
Иск по водной блокаде Крыма предъявят трем гражданам Украины, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T09:52
2021-03-28T09:52
2021-03-28T11:19
ефим фикс
андрей сенченко
владимир константинов
москва
симферополь
оон
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости. Иск по водной блокаде Крыма предъявят трем гражданам Украины, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.По словам Константинова, речь идет как о бывших депутатах Верховной рады Андрее Сенченко и Рефате Чубарове, так и о действующем — Мустафе Джемилеве. Кроме того, Чубаров и Джемилев — лидеры экстремистской организации "Меджлис крымскотатарского народа"*.Спикер парламента Крыма подчеркнул, что ответственность за водную блокаду несет как предыдущее руководство Украины, которое семь лет назад санкционировало перекрытие Северо-Крымского канала, так и нынешнее, которое продолжает политику по недопуску подачи воды в Крым.О том, что Крым подаст иск к организаторам водной блокады, Константинов заявлял и ранее. По словам вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса, ущерб предварительно оценивается в 1,47 триллиона рублей.Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией Киев полностью перекрыл канал. Воду для Крыма добывали из подземных источников и за счет водохранилищ естественного наполнения, но за последний год те существенно обмелели из-за малого количества осадков. В результате на полуострове ввели режимную подачу воды, а водоснабжение Симферополя переориентировали в основном на артезианские источники. Российское правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, на решение этой проблемы направили около 50 миллиардов рублей. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно. * Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210327/voda-1603124294.html
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Кадры строящегося водопровода в Крыму
Строительство водопровода в Крыму
2021-03-28T09:52
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ефим фикс, андрей сенченко, владимир константинов, москва, симферополь, оон, украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости.
Иск по водной блокаде Крыма предъявят трем гражданам Украины
, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов
.
"На сегодня мы исходим из того, что иск будет предъявлен трем гражданам Украины, которые неоднократно, в том числе в СМИ, заявляли о своей причастности к организации водной блокады, которая должна квалифицироваться не иначе, как попытка геноцида и физического уничтожения людей", — сказал он РИА Новости.
По словам Константинова, речь идет как о бывших депутатах Верховной рады Андрее Сенченко
и Рефате Чубарове
, так и о действующем — Мустафе Джемилеве. Кроме того, Чубаров и Джемилев — лидеры экстремистской организации "Меджлис крымскотатарского народа"*.
Спикер парламента Крыма подчеркнул, что ответственность за водную блокаду несет как предыдущее руководство Украины, которое семь лет назад санкционировало перекрытие Северо-Крымского канала, так и нынешнее, которое продолжает политику по недопуску подачи воды в Крым.
О том, что Крым подаст иск к организаторам водной блокады, Константинов заявлял и ранее. По словам вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса
, ущерб предварительно оценивается в 1,47 триллиона рублей.
Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией Киев полностью перекрыл канал.
Воду для Крыма добывали из подземных источников и за счет водохранилищ естественного наполнения, но за последний год те существенно обмелели из-за малого количества осадков. В результате на полуострове ввели режимную подачу воды, а водоснабжение Симферополя
переориентировали в основном на артезианские источники. Российское правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, на решение этой проблемы направили около 50 миллиардов рублей.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.