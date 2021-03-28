https://ria.ru/20210328/krasota-1603029153.html

Ученые выяснили, какие люди считаются самыми красивыми

Ученые выяснили, какие люди считаются самыми красивыми

Два года назад ученые описали так называемые гены привлекательности в ДНК тех, на кого указали участники специального опроса. Это части генома, связанные с... РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T08:00

2021-03-28T08:00

2021-03-28T08:08

наука

геном

днк

биология

здоровье

сиднейский университет

глазго (город)

европа

сша

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Альфия Еникеева. Два года назад ученые описали так называемые гены привлекательности в ДНК тех, на кого указали участники специального опроса. Это части генома, связанные с пигментацией кожи и цветом волос. Однако вполне возможно, что в прошлом выбрали бы людей с совсем иным набором генов. Ведь стандарты красоты меняются и часто это связано с условиями жизни. В голодные времена любят полныхВ конце прошлого года международная группа исследователей выяснила, что палеолитические венеры — небольшие каменные фигурки возрастом от 14 до 38 тысяч лет — не символ богини-матери и плодовитости, как считалось ранее, а представления древних людей о красоте и идеальной женской фигуре. Ученые из США и ОАЭ, долгое время изучавшие статуэтки, обратили внимание, что они слишком реалистично изображают девушек, страдающих ожирением или беременных, чтобы быть просто символами. К таким выводам ученые пришли, проанализировав антропометрические данные фигурок — отношение талии к бедрам и плечам. Вполне вероятно, что в условиях экстремального пищевого стресса — первые палеолитические венеры датируются временем внезапного похолодания на территории современной Европы — людей с лишним весом считали более здоровыми и, следовательно, привлекательными. Ведь именно у них было больше шансов пережить голод, с которым постоянно сталкивались доисторические охотники-собиратели. Эту гипотезу подтверждает и то, что самые тучные фигурки нашли ближе всего к ледникам, где пищи было меньше и добывали ее с большим трудом. По мнению исследователей, ожирение у северных народов в эти времена только приветствовалось. Полные женщины лучше вынашивали ребенка. Таким образом, фигурки могли быть своего рода фетишем или оберегом, который защищал во время беременности, родов и кормления грудью. В сытые времена любят худыхСегодня ожирение, наоборот, — признак проблем со здоровьем. Неудивительно, что американские ученые, пытаясь определить "гены привлекательности", обнаружили негативную генетическую корреляцию между женской красотой и индексом массы тела. Иными словами, добровольцы, разглядывая изображения неизвестных, более симпатичными сочли худых девушек. Всего в ходе эксперимента 12 участников — шесть мужчин и шесть женщин — оценивали по снимкам физическую привлекательность более четырех тысяч человек. Затем исследователи проанализировали геномы людей с фотографий и сопоставили полученные данные с тем, насколько они красивы с точки зрения участников исследования. К женским генам привлекательности причислили те, что отвечают за пигментацию кожи, соотношение окружности талии и бедер, возраст первой менструации. Мужской набор включал гены, связанные с цветом волос. Красота в гормонах смотрящегоВпрочем, предпочтения женщин достаточно быстро меняются, отмечают британские исследователи. И часто это зависит от уровня половых гормонов, который колеблется в зависимости от фаз менструального цикла. Так, во время овуляции представительницам слабого пола больше нравятся партнеры с очень мужественными чертами лица — крупным подбородком, тяжелой челюстью и широким лбом. Правда, другие исследования не подтверждают эти выводы. В эксперименте ученых из Университета Глазго участницы в целом тоже считали более привлекательными мужественные лица, но это никак не коррелировало с уровнем их гормонов. Окружение решаетСмена представлений о физической красоте зависит не от гормонов, а от внешних факторов, в том числе от того, какие люди нас окружают, утверждают ученые из Сиднейского университета (Австралия). В ходе их эксперимента женщины оценивали привлекательность 60 мужчин по фото. Каждое задерживалось на экране лишь на треть секунды, и за это время участница решала, симпатичен ей человек или нет. В результате выяснилось: испытуемые считают мужчину на снимке привлекательным, если предыдущее фото им тоже понравилось. И наоборот, если изображение казалось не очень симпатичным, то следующую фотографию они с большей вероятностью оценивали негативно. Иными словами, восприятие красоты у участниц эксперимента фактически менялось каждые три секунды. По мнению авторов работы, это связано с тем, как мозг обрабатывает новую информацию. При восприятии визуальных образов он упрощает себе задачу и опирается на предыдущий опыт. Ведь физические признаки предметов, как правило, не меняются в один миг. Чашка остается чашкой даже после того, как мы отвернемся от нее. Подобный механизм действует и при просмотре анкет в приложениях для знакомств. Когда человек быстро пролистывает фотографии разных пользователей, его мозг просто не успевает проанализировать новое изображение и воспринимает следующее лицо так же, как предыдущее. Гибкая красотаДолгое время считали, что понятие красоты с небольшими вариациями должно быть более-менее одинаковым во все времена и в любом обществе. С эволюционной точки зрения логично, чтобы существовал отбор на те или иные внешние черты, которые свидетельствуют о здоровье, хорошей физической форме и способности к воспроизведению потомства. Это признаки качественного партнера, а значит, их носителя должны считать сексуально привлекательным. Такое объяснение работало, пока британские исследователи не проанализировали восприятие красоты в разных культурах. Они попросили представителей 12 национальностей (из стран с разным уровнем экономического развития) выбрать понравившиеся им фотографии людей и оценить их внешнюю привлекательность. В результате оказалось, что женственность и маскулинность важны только в самых урбанизированных регионах, для которых характерны низкие уровни заболеваемости, рождаемости и убийств. А в мелких и изолированных общинах представительницы слабого пола предпочитают мужчин, выглядящих более "женственно". Кроме того, в обществе, где велика угроза голода, более привлекательными считают полных, а в группах, подверженных заболеваниям, самые красивые — люди с симметричными чертами лица. Этот признак часто ассоциируется с физическим здоровьем. Все эти данные, как предполагают исследователи, говорят о том, что привлекательность — понятие гибкое. Ведь для выживания и продолжения рода важнее выбрать не самого здорового партнера, а самого подходящего в данных условиях обитания.

https://ria.ru/20180104/1512123854.html

https://ria.ru/20170213/1487848834.html

https://ria.ru/20180510/1520202412.html

https://ria.ru/20180308/1515893534.html

глазго (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геном, днк, биология, здоровье, сиднейский университет, глазго (город), европа, сша