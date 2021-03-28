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Наука
https://ria.ru/20210328/krasota-1603029153.html
Ученые выяснили, какие люди считаются самыми красивыми
Ученые выяснили, какие люди считаются самыми красивыми
Два года назад ученые описали так называемые гены привлекательности в ДНК тех, на кого указали участники специального опроса. Это части генома, связанные с... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T08:00
2021-03-28T08:08
наука
геном
днк
биология
здоровье
сиднейский университет
глазго (город)
европа
сша
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Альфия Еникеева. Два года назад ученые описали так называемые гены привлекательности в ДНК тех, на кого указали участники специального опроса. Это части генома, связанные с пигментацией кожи и цветом волос. Однако вполне возможно, что в прошлом выбрали бы людей с совсем иным набором генов. Ведь стандарты красоты меняются и часто это связано с условиями жизни. В голодные времена любят полныхВ конце прошлого года международная группа исследователей выяснила, что палеолитические венеры — небольшие каменные фигурки возрастом от 14 до 38 тысяч лет — не символ богини-матери и плодовитости, как считалось ранее, а представления древних людей о красоте и идеальной женской фигуре. Ученые из США и ОАЭ, долгое время изучавшие статуэтки, обратили внимание, что они слишком реалистично изображают девушек, страдающих ожирением или беременных, чтобы быть просто символами. К таким выводам ученые пришли, проанализировав антропометрические данные фигурок — отношение талии к бедрам и плечам. Вполне вероятно, что в условиях экстремального пищевого стресса — первые палеолитические венеры датируются временем внезапного похолодания на территории современной Европы — людей с лишним весом считали более здоровыми и, следовательно, привлекательными. Ведь именно у них было больше шансов пережить голод, с которым постоянно сталкивались доисторические охотники-собиратели. Эту гипотезу подтверждает и то, что самые тучные фигурки нашли ближе всего к ледникам, где пищи было меньше и добывали ее с большим трудом. По мнению исследователей, ожирение у северных народов в эти времена только приветствовалось. Полные женщины лучше вынашивали ребенка. Таким образом, фигурки могли быть своего рода фетишем или оберегом, который защищал во время беременности, родов и кормления грудью. В сытые времена любят худыхСегодня ожирение, наоборот, — признак проблем со здоровьем. Неудивительно, что американские ученые, пытаясь определить "гены привлекательности", обнаружили негативную генетическую корреляцию между женской красотой и индексом массы тела. Иными словами, добровольцы, разглядывая изображения неизвестных, более симпатичными сочли худых девушек. Всего в ходе эксперимента 12 участников — шесть мужчин и шесть женщин — оценивали по снимкам физическую привлекательность более четырех тысяч человек. Затем исследователи проанализировали геномы людей с фотографий и сопоставили полученные данные с тем, насколько они красивы с точки зрения участников исследования. К женским генам привлекательности причислили те, что отвечают за пигментацию кожи, соотношение окружности талии и бедер, возраст первой менструации. Мужской набор включал гены, связанные с цветом волос. Красота в гормонах смотрящегоВпрочем, предпочтения женщин достаточно быстро меняются, отмечают британские исследователи. И часто это зависит от уровня половых гормонов, который колеблется в зависимости от фаз менструального цикла. Так, во время овуляции представительницам слабого пола больше нравятся партнеры с очень мужественными чертами лица — крупным подбородком, тяжелой челюстью и широким лбом. Правда, другие исследования не подтверждают эти выводы. В эксперименте ученых из Университета Глазго участницы в целом тоже считали более привлекательными мужественные лица, но это никак не коррелировало с уровнем их гормонов. Окружение решаетСмена представлений о физической красоте зависит не от гормонов, а от внешних факторов, в том числе от того, какие люди нас окружают, утверждают ученые из Сиднейского университета (Австралия). В ходе их эксперимента женщины оценивали привлекательность 60 мужчин по фото. Каждое задерживалось на экране лишь на треть секунды, и за это время участница решала, симпатичен ей человек или нет. В результате выяснилось: испытуемые считают мужчину на снимке привлекательным, если предыдущее фото им тоже понравилось. И наоборот, если изображение казалось не очень симпатичным, то следующую фотографию они с большей вероятностью оценивали негативно. Иными словами, восприятие красоты у участниц эксперимента фактически менялось каждые три секунды. По мнению авторов работы, это связано с тем, как мозг обрабатывает новую информацию. При восприятии визуальных образов он упрощает себе задачу и опирается на предыдущий опыт. Ведь физические признаки предметов, как правило, не меняются в один миг. Чашка остается чашкой даже после того, как мы отвернемся от нее. Подобный механизм действует и при просмотре анкет в приложениях для знакомств. Когда человек быстро пролистывает фотографии разных пользователей, его мозг просто не успевает проанализировать новое изображение и воспринимает следующее лицо так же, как предыдущее. Гибкая красотаДолгое время считали, что понятие красоты с небольшими вариациями должно быть более-менее одинаковым во все времена и в любом обществе. С эволюционной точки зрения логично, чтобы существовал отбор на те или иные внешние черты, которые свидетельствуют о здоровье, хорошей физической форме и способности к воспроизведению потомства. Это признаки качественного партнера, а значит, их носителя должны считать сексуально привлекательным. Такое объяснение работало, пока британские исследователи не проанализировали восприятие красоты в разных культурах. Они попросили представителей 12 национальностей (из стран с разным уровнем экономического развития) выбрать понравившиеся им фотографии людей и оценить их внешнюю привлекательность. В результате оказалось, что женственность и маскулинность важны только в самых урбанизированных регионах, для которых характерны низкие уровни заболеваемости, рождаемости и убийств. А в мелких и изолированных общинах представительницы слабого пола предпочитают мужчин, выглядящих более "женственно". Кроме того, в обществе, где велика угроза голода, более привлекательными считают полных, а в группах, подверженных заболеваниям, самые красивые — люди с симметричными чертами лица. Этот признак часто ассоциируется с физическим здоровьем. Все эти данные, как предполагают исследователи, говорят о том, что привлекательность — понятие гибкое. Ведь для выживания и продолжения рода важнее выбрать не самого здорового партнера, а самого подходящего в данных условиях обитания.
https://ria.ru/20180104/1512123854.html
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геном, днк, биология, здоровье, сиднейский университет, глазго (город), европа, сша

Ученые выяснили, какие люди считаются самыми красивыми

08:00 28.03.2021 (обновлено: 08:08 28.03.2021)
 
© Depositphotos / SIphotographyКоллаж из лиц молодежи
Коллаж из лиц молодежи - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© Depositphotos / SIphotography
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Альфия Еникеева. Два года назад ученые описали так называемые гены привлекательности в ДНК тех, на кого указали участники специального опроса. Это части генома, связанные с пигментацией кожи и цветом волос. Однако вполне возможно, что в прошлом выбрали бы людей с совсем иным набором генов. Ведь стандарты красоты меняются и часто это связано с условиями жизни.

В голодные времена любят полных

В конце прошлого года международная группа исследователей выяснила, что палеолитические венеры — небольшие каменные фигурки возрастом от 14 до 38 тысяч лет — не символ богини-матери и плодовитости, как считалось ранее, а представления древних людей о красоте и идеальной женской фигуре.
Ученые из США и ОАЭ, долгое время изучавшие статуэтки, обратили внимание, что они слишком реалистично изображают девушек, страдающих ожирением или беременных, чтобы быть просто символами. К таким выводам ученые пришли, проанализировав антропометрические данные фигурок — отношение талии к бедрам и плечам.
Вполне вероятно, что в условиях экстремального пищевого стресса — первые палеолитические венеры датируются временем внезапного похолодания на территории современной Европы — людей с лишним весом считали более здоровыми и, следовательно, привлекательными. Ведь именно у них было больше шансов пережить голод, с которым постоянно сталкивались доисторические охотники-собиратели.
© CC BY-SA 4.0/Cohen C., AFP 2021, CC BY-SA 2.5/Petr Novák, WikipediaПалеолитические венеры (Венера со стоянки Костенки-1, Венера Виллендорфская и Вестоницкая Венера) считались идеалом женской красоты в доисторические времена
Палеолитические Венеры (Венера со стоянки Костенки-1, Венера Виллендорфская и Вестоницкая Венера) - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© CC BY-SA 4.0/Cohen C., AFP 2021, CC BY-SA 2.5/Petr Novák, Wikipedia
Палеолитические венеры (Венера со стоянки Костенки-1, Венера Виллендорфская и Вестоницкая Венера) считались идеалом женской красоты в доисторические времена
Эту гипотезу подтверждает и то, что самые тучные фигурки нашли ближе всего к ледникам, где пищи было меньше и добывали ее с большим трудом.
По мнению исследователей, ожирение у северных народов в эти времена только приветствовалось. Полные женщины лучше вынашивали ребенка. Таким образом, фигурки могли быть своего рода фетишем или оберегом, который защищал во время беременности, родов и кормления грудью.
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Сегодня ожирение, наоборот, — признак проблем со здоровьем. Неудивительно, что американские ученые, пытаясь определить "гены привлекательности", обнаружили негативную генетическую корреляцию между женской красотой и индексом массы тела. Иными словами, добровольцы, разглядывая изображения неизвестных, более симпатичными сочли худых девушек.
Всего в ходе эксперимента 12 участников — шесть мужчин и шесть женщин — оценивали по снимкам физическую привлекательность более четырех тысяч человек. Затем исследователи проанализировали геномы людей с фотографий и сопоставили полученные данные с тем, насколько они красивы с точки зрения участников исследования.
К женским генам привлекательности причислили те, что отвечают за пигментацию кожи, соотношение окружности талии и бедер, возраст первой менструации. Мужской набор включал гены, связанные с цветом волос.
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Красота в гормонах смотрящего

Впрочем, предпочтения женщин достаточно быстро меняются, отмечают британские исследователи. И часто это зависит от уровня половых гормонов, который колеблется в зависимости от фаз менструального цикла. Так, во время овуляции представительницам слабого пола больше нравятся партнеры с очень мужественными чертами лица — крупным подбородком, тяжелой челюстью и широким лбом.
Правда, другие исследования не подтверждают эти выводы. В эксперименте ученых из Университета Глазго участницы в целом тоже считали более привлекательными мужественные лица, но это никак не коррелировало с уровнем их гормонов.
CC BY 4.0 / Benedict C. Jones et al./2018 / Во время эксперимента британских исследователей женщинам показывали два мужских лица. Первое было автоматически сгенерировано из фотографий пятидесяти белых мужчин. Для создания второго лица, помимо мужских снимков, также использовали изображения женщин. Поэтому экспериментальные лица отличались степенью выраженности мужских черт. В результате участницы в целом предпочитали лица с более выраженной маскулинностью. Тем не менее привлекательность мужественных черт лица в глазах женщин не зависела от уровня эстрогена в их слюне
Две версии мужского лица - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
CC BY 4.0 / Benedict C. Jones et al./2018 /
Во время эксперимента британских исследователей женщинам показывали два мужских лица. Первое было автоматически сгенерировано из фотографий пятидесяти белых мужчин. Для создания второго лица, помимо мужских снимков, также использовали изображения женщин. Поэтому экспериментальные лица отличались степенью выраженности мужских черт. В результате участницы в целом предпочитали лица с более выраженной маскулинностью. Тем не менее привлекательность мужественных черт лица в глазах женщин не зависела от уровня эстрогена в их слюне

Окружение решает

Смена представлений о физической красоте зависит не от гормонов, а от внешних факторов, в том числе от того, какие люди нас окружают, утверждают ученые из Сиднейского университета (Австралия).
В ходе их эксперимента женщины оценивали привлекательность 60 мужчин по фото. Каждое задерживалось на экране лишь на треть секунды, и за это время участница решала, симпатичен ей человек или нет.
В результате выяснилось: испытуемые считают мужчину на снимке привлекательным, если предыдущее фото им тоже понравилось. И наоборот, если изображение казалось не очень симпатичным, то следующую фотографию они с большей вероятностью оценивали негативно. Иными словами, восприятие красоты у участниц эксперимента фактически менялось каждые три секунды.
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По мнению авторов работы, это связано с тем, как мозг обрабатывает новую информацию. При восприятии визуальных образов он упрощает себе задачу и опирается на предыдущий опыт. Ведь физические признаки предметов, как правило, не меняются в один миг. Чашка остается чашкой даже после того, как мы отвернемся от нее.
Подобный механизм действует и при просмотре анкет в приложениях для знакомств. Когда человек быстро пролистывает фотографии разных пользователей, его мозг просто не успевает проанализировать новое изображение и воспринимает следующее лицо так же, как предыдущее.

Гибкая красота

Долгое время считали, что понятие красоты с небольшими вариациями должно быть более-менее одинаковым во все времена и в любом обществе. С эволюционной точки зрения логично, чтобы существовал отбор на те или иные внешние черты, которые свидетельствуют о здоровье, хорошей физической форме и способности к воспроизведению потомства. Это признаки качественного партнера, а значит, их носителя должны считать сексуально привлекательным.
Такое объяснение работало, пока британские исследователи не проанализировали восприятие красоты в разных культурах. Они попросили представителей 12 национальностей (из стран с разным уровнем экономического развития) выбрать понравившиеся им фотографии людей и оценить их внешнюю привлекательность.
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В результате оказалось, что женственность и маскулинность важны только в самых урбанизированных регионах, для которых характерны низкие уровни заболеваемости, рождаемости и убийств. А в мелких и изолированных общинах представительницы слабого пола предпочитают мужчин, выглядящих более "женственно".
Кроме того, в обществе, где велика угроза голода, более привлекательными считают полных, а в группах, подверженных заболеваниям, самые красивые — люди с симметричными чертами лица. Этот признак часто ассоциируется с физическим здоровьем.
Все эти данные, как предполагают исследователи, говорят о том, что привлекательность — понятие гибкое. Ведь для выживания и продолжения рода важнее выбрать не самого здорового партнера, а самого подходящего в данных условиях обитания.
 
НаукагеномДНКбиологияЗдоровьеСиднейский университетГлазго (город)ЕвропаСША
 
 
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