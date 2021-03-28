https://ria.ru/20210328/koronavirus-1603183838.html

В Индии выявили рекордное число заболевших COVID-19

В Индии выявили рекордное число заболевших COVID-19

Число заболевших коронавирусом в Индии продолжает расти, за минувшие сутки в стране выявлены рекордные за пять месяцев 62,7 тысячи новых случаев заболевания,... РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T11:43

2021-03-28T11:43

2021-03-28T11:43

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

индия

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 мар - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Индии продолжает расти, за минувшие сутки в стране выявлены рекордные за пять месяцев 62,7 тысячи новых случаев заболевания, следует из данных минздрава Индии.Индия находится на третьем месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрированы 11,97 миллиона случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 11,32 миллиона человек, продолжают лечение около 486 тысяч, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 161 тысяча человек.Наибольшее число заболевших пришлось на штат Махараштра, где за минувшие сутки выявлены 35,7 тысячи новых случаев заболевания. Ранее власти штата ввели ночной комендантский час на фоне роста случаев коронавируса, все торговые центры в штате будут закрыты с 20.00 до 7.00, также в это время запрещаются собрания численностью более пяти человек. За нарушение этого предписания полиция будет налагать штраф в размере 1 тысячи рупий, столько же составит штраф за плевки в общественных местах. За появление без маски положен штраф в размере 500 рупий.Ранее первый замминистра здравоохранения Индии Раджеш Бхушан сообщил, что направленные правительством страны в штат Махараштра медики обнаружили там "начало второй волны COVID", а минздрав Индии сообщил об обнаружении в штате нового варианта коронавируса с двойной мутацией.Следом за Махараштрой наибольшее число новых случаев заболевания выявлено в Чхаттисгархе (3162 случая), Карнатаке (2886), Пенджабе (2805) и Гуджарате (2276).Также минздрав отметил, что за минувшие сутки в Индии были зарегистрированы 312 смертей, связанных с COVID-19.

https://ria.ru/20210325/koronavirus-1602797426.html

индия

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коронавирус covid-19, индия, в мире