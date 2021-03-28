https://ria.ru/20210328/koronavirus-1603181985.html
В Москве за сутки госпитализировали 720 человек с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 720 человек с коронавирусом
За сутки в Москве госпитализированы 720 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T11:22
2021-03-28T11:22
2021-03-28T11:22
распространение коронавируса
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москва
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 720 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице выздоровел ещё 1151 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 941 192. В Москве выявлено 1878 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 720 человек", - говорится в сообщении.Также отмечается, что в столице скончались 52 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
https://rsport.ria.ru/20210324/koronavirus-1602653972.html
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, москва