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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210328/koronavirus-1603181985.html
В Москве за сутки госпитализировали 720 человек с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 720 человек с коронавирусом
За сутки в Москве госпитализированы 720 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T11:22
2021-03-28T11:22
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 720 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице выздоровел ещё 1151 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 941 192. В Москве выявлено 1878 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 720 человек", - говорится в сообщении.Также отмечается, что в столице скончались 52 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, москва

В Москве за сутки госпитализировали 720 человек с коронавирусом

11:22 28.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работникво временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве
Медицинский работникво временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 720 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице выздоровел ещё 1151 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 941 192. В Москве выявлено 1878 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 720 человек", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в столице скончались 52 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
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