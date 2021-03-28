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В Суэцком канале готовятся к разгрузке севшего на мель корабля
В Суэцком канале готовятся к разгрузке севшего на мель корабля
Администрация Суэцкого канала готовится к сценарию разгрузки севшего на мель контейнеровоза Ever Given, заявил глава администрации канала Усама Рабиа в интервью РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T14:50
2021-03-28T21:56
инцидент с судном ever given в суэцком канале
суэцкий канал
красное море
нидерланды
в мире
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Администрация Суэцкого канала готовится к сценарию разгрузки севшего на мель контейнеровоза Ever Given, заявил глава администрации канала Усама Рабиа в интервью телеканалу Al-Arabiya."Мы готовимся к третьему сценарию – уменьшению груза на корабле. Третий сценарий является очень сложным и займет много времени", - подчеркнул он.Рабиа добавил, что в общей сложности 369 кораблей ожидают прохода через канал.Ранее источник в администрации канала сообщил РИА Новости, что попытка снять с мели заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз не увенчалась успехом, судно вновь попробуют освободить в воскресенье во время прилива.В субботу глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа заявил, что снять судно с мели пытаются 10 буксиров. Он отметил, что ситуация осложняется размерами судна и числом контейнеров на нем.Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Канал соединяет Средиземное и Красное моря.Компания Evergreen, в управлении которой находится контейнеровоз, в пятницу заявляла, что потребуется как минимум два-три дня, чтобы снять судно с мели.
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Очередь из грузовых кораблей на входе в Суэцкий канал
Очередь из грузовых кораблей в Красном море примерно в 65 километрах от южного входа в Суэцкий канал. По словам корреспондента РИА Новости, в этой точке их видно не менее 15.
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инцидент с судном ever given в суэцком канале, суэцкий канал, красное море, нидерланды, в мире

В Суэцком канале готовятся к разгрузке севшего на мель корабля

14:50 28.03.2021 (обновлено: 21:56 28.03.2021)
 
© REUTERS / Mohamed Abd El GhanyКонтейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале
Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Администрация Суэцкого канала готовится к сценарию разгрузки севшего на мель контейнеровоза Ever Given, заявил глава администрации канала Усама Рабиа в интервью телеканалу Al-Arabiya.

"Мы круглосуточно работаем над тем, чтобы сдвинуть корабль, двумя способами - буксировкой и дноуглубительными работами", - сообщил Рабиа, добавив, что предпринимаются попытки достичь глубины в 18 метров.

"Мы готовимся к третьему сценарию – уменьшению груза на корабле. Третий сценарий является очень сложным и займет много времени", - подчеркнул он.
Рабиа добавил, что в общей сложности 369 кораблей ожидают прохода через канал.
Ранее источник в администрации канала сообщил РИА Новости, что попытка снять с мели заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз не увенчалась успехом, судно вновь попробуют освободить в воскресенье во время прилива.
Грузовик фирмы Evergreen на автомагистрали в Китае. Кадр с камеры видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
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Грузовик фирмы, чье судно заблокировало Суэцкий канал, перегородил дорогу
В субботу глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа заявил, что снять судно с мели пытаются 10 буксиров. Он отметил, что ситуация осложняется размерами судна и числом контейнеров на нем.
Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Канал соединяет Средиземное и Красное моря.
Компания Evergreen, в управлении которой находится контейнеровоз, в пятницу заявляла, что потребуется как минимум два-три дня, чтобы снять судно с мели.
 
Инцидент с судном Ever Given в Суэцком каналеСуэцкий каналКрасное мореНидерландыВ мире
 
 
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