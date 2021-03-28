https://ria.ru/20210328/korabl-1603197012.html
В Суэцком канале готовятся к разгрузке севшего на мель корабля
В Суэцком канале готовятся к разгрузке севшего на мель корабля
Администрация Суэцкого канала готовится к сценарию разгрузки севшего на мель контейнеровоза Ever Given, заявил глава администрации канала Усама Рабиа в интервью РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T14:50
2021-03-28T14:50
2021-03-28T21:56
инцидент с судном ever given в суэцком канале
суэцкий канал
красное море
нидерланды
в мире
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Администрация Суэцкого канала готовится к сценарию разгрузки севшего на мель контейнеровоза Ever Given, заявил глава администрации канала Усама Рабиа в интервью телеканалу Al-Arabiya."Мы готовимся к третьему сценарию – уменьшению груза на корабле. Третий сценарий является очень сложным и займет много времени", - подчеркнул он.Рабиа добавил, что в общей сложности 369 кораблей ожидают прохода через канал.Ранее источник в администрации канала сообщил РИА Новости, что попытка снять с мели заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз не увенчалась успехом, судно вновь попробуют освободить в воскресенье во время прилива.В субботу глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа заявил, что снять судно с мели пытаются 10 буксиров. Он отметил, что ситуация осложняется размерами судна и числом контейнеров на нем.Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Канал соединяет Средиземное и Красное моря.Компания Evergreen, в управлении которой находится контейнеровоз, в пятницу заявляла, что потребуется как минимум два-три дня, чтобы снять судно с мели.
https://ria.ru/20210328/gruzovik-1603190998.html
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Очередь из грузовых кораблей на входе в Суэцкий канал
Очередь из грузовых кораблей в Красном море примерно в 65 километрах от южного входа в Суэцкий канал. По словам корреспондента РИА Новости, в этой точке их видно не менее 15.
2021-03-28T14:50
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инцидент с судном ever given в суэцком канале, суэцкий канал, красное море, нидерланды, в мире
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости.
Администрация Суэцкого канала готовится к сценарию разгрузки севшего на мель контейнеровоза Ever Given, заявил глава администрации канала Усама Рабиа в интервью телеканалу Al-Arabiya
.
"Мы круглосуточно работаем над тем, чтобы сдвинуть корабль, двумя способами - буксировкой и дноуглубительными работами", - сообщил Рабиа, добавив, что предпринимаются попытки достичь глубины в 18 метров.
"Мы готовимся к третьему сценарию – уменьшению груза на корабле. Третий сценарий является очень сложным и займет много времени", - подчеркнул он.
Рабиа добавил, что в общей сложности 369 кораблей ожидают прохода через канал.
Ранее источник в администрации канала сообщил РИА Новости, что попытка снять с мели заблокировавший Суэцкий канал
контейнеровоз не увенчалась успехом, судно вновь попробуют освободить в воскресенье во время прилива.
В субботу глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа заявил, что снять судно с мели пытаются 10 буксиров. Он отметил, что ситуация осложняется размерами судна и числом контейнеров на нем.
Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды
и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Канал соединяет Средиземное и Красное моря
.
Компания Evergreen, в управлении которой находится контейнеровоз, в пятницу заявляла, что потребуется как минимум два-три дня, чтобы снять судно с мели.