https://ria.ru/20210328/korabl-1603197012.html

В Суэцком канале готовятся к разгрузке севшего на мель корабля

В Суэцком канале готовятся к разгрузке севшего на мель корабля

Администрация Суэцкого канала готовится к сценарию разгрузки севшего на мель контейнеровоза Ever Given, заявил глава администрации канала Усама Рабиа в интервью РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T14:50

2021-03-28T14:50

2021-03-28T21:56

инцидент с судном ever given в суэцком канале

суэцкий канал

красное море

нидерланды

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602964819_0:319:3073:2047_1920x0_80_0_0_f530c97f45863690e7526b091adadc0d.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Администрация Суэцкого канала готовится к сценарию разгрузки севшего на мель контейнеровоза Ever Given, заявил глава администрации канала Усама Рабиа в интервью телеканалу Al-Arabiya."Мы готовимся к третьему сценарию – уменьшению груза на корабле. Третий сценарий является очень сложным и займет много времени", - подчеркнул он.Рабиа добавил, что в общей сложности 369 кораблей ожидают прохода через канал.Ранее источник в администрации канала сообщил РИА Новости, что попытка снять с мели заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз не увенчалась успехом, судно вновь попробуют освободить в воскресенье во время прилива.В субботу глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа заявил, что снять судно с мели пытаются 10 буксиров. Он отметил, что ситуация осложняется размерами судна и числом контейнеров на нем.Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Канал соединяет Средиземное и Красное моря.Компания Evergreen, в управлении которой находится контейнеровоз, в пятницу заявляла, что потребуется как минимум два-три дня, чтобы снять судно с мели.

https://ria.ru/20210328/gruzovik-1603190998.html

суэцкий канал

красное море

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Очередь из грузовых кораблей на входе в Суэцкий канал Очередь из грузовых кораблей в Красном море примерно в 65 километрах от южного входа в Суэцкий канал. По словам корреспондента РИА Новости, в этой точке их видно не менее 15. 2021-03-28T14:50 true PT0M43S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инцидент с судном ever given в суэцком канале, суэцкий канал, красное море, нидерланды, в мире