Эксперт оценил последствия блокировки Суэцкого канала

Долгосрочные последствия блокировки прохода судов в Суэцком канале из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given будут минимальным, но цены на нефть могут... РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T21:58

ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Долгосрочные последствия блокировки прохода судов в Суэцком канале из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given будут минимальным, но цены на нефть могут вырасти в краткосрочной перспективе, заявил РИА Новости бывший член Федеральной комиссии США по энергорегулированию (FERC) Бранко Терзич.По его мнению, в краткосрочной перспективе цены на нефть и газ могут вырасти из-за "плохих новостей", таких как сокращения спроса или предложения. При этом он исключил возможность негативного воздействия на окружающую среду после инцидента с судном."Ever Given, застрявший в Суэцком канале, - это контейнеровоз, который перевозит предметы снабжения, оборудование и другие сухие товары. В настоящее время не ожидается никакого воздействия на окружающую среду", - подчеркнул Терзич.Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Канал соединяет Средиземное и Красное моря. Компания Evergreen, в управлении которой находится контейнеровоз, в пятницу заявляла, что потребуется как минимум два-три дня, чтобы снять судно с мели.Ранее источник в администрации канала сообщил РИА Новости, что попытка снять с мели заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз не увенчалась успехом, судно вновь попробуют освободить в воскресенье во время прилива. В субботу глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа заявил, что снять судно с мели пытаются 10 буксиров. Он отметил, что ситуация осложняется размерами судна и числом контейнеров на нем.

Контейнеровоз перекрыл Суэцкий канал: кадры из космоса Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн, направлявшийся из Китая в Нидерланды, во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Канал соединяет Средиземное и Красное моря. 2021-03-28T21:58 true PT1M59S

