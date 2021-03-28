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Эксперт оценил последствия блокировки Суэцкого канала
Эксперт оценил последствия блокировки Суэцкого канала
Долгосрочные последствия блокировки прохода судов в Суэцком канале из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given будут минимальным, но цены на нефть могут... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T21:58
2021-03-28T21:58
инцидент с судном ever given в суэцком канале
суэцкий канал
в мире
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Долгосрочные последствия блокировки прохода судов в Суэцком канале из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given будут минимальным, но цены на нефть могут вырасти в краткосрочной перспективе, заявил РИА Новости бывший член Федеральной комиссии США по энергорегулированию (FERC) Бранко Терзич.По его мнению, в краткосрочной перспективе цены на нефть и газ могут вырасти из-за "плохих новостей", таких как сокращения спроса или предложения. При этом он исключил возможность негативного воздействия на окружающую среду после инцидента с судном."Ever Given, застрявший в Суэцком канале, - это контейнеровоз, который перевозит предметы снабжения, оборудование и другие сухие товары. В настоящее время не ожидается никакого воздействия на окружающую среду", - подчеркнул Терзич.Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Канал соединяет Средиземное и Красное моря. Компания Evergreen, в управлении которой находится контейнеровоз, в пятницу заявляла, что потребуется как минимум два-три дня, чтобы снять судно с мели.Ранее источник в администрации канала сообщил РИА Новости, что попытка снять с мели заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз не увенчалась успехом, судно вновь попробуют освободить в воскресенье во время прилива. В субботу глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа заявил, что снять судно с мели пытаются 10 буксиров. Он отметил, что ситуация осложняется размерами судна и числом контейнеров на нем.
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Контейнеровоз перекрыл Суэцкий канал: кадры из космоса
Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн, направлявшийся из Китая в Нидерланды, во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Канал соединяет Средиземное и Красное моря.
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инцидент с судном ever given в суэцком канале, суэцкий канал, в мире

Эксперт оценил последствия блокировки Суэцкого канала

21:58 28.03.2021
 
© РИА Новости / Ахмед Шакер / Перейти в фотобанкБуксир возле контейнеровоза Ever Given, севшего на мель на 151-м километре Суэцкого канала
Буксир возле контейнеровоза Ever Given, севшего на мель на 151-м километре Суэцкого канала - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© РИА Новости / Ахмед Шакер
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Долгосрочные последствия блокировки прохода судов в Суэцком канале из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given будут минимальным, но цены на нефть могут вырасти в краткосрочной перспективе, заявил РИА Новости бывший член Федеральной комиссии США по энергорегулированию (FERC) Бранко Терзич.

"(Ситуация - ред.) окажет ограниченное воздействие в краткосрочной перспективе, на следующей неделе, однако Суэцкий канал действительно используются для транспортировки 8% мирового объема сжиженного природного газа. СПГ, который перевозится через канал, в основном катарский, и предназначен для Европы. Долгосрочное воздействие будет минимально, поскольку ожидается, что Суэцкий канал скоро будет разблокирован", - заявил Терзич, который также является управляющим директором компании Branko Terzic & Associates LLC.

По его мнению, в краткосрочной перспективе цены на нефть и газ могут вырасти из-за "плохих новостей", таких как сокращения спроса или предложения. При этом он исключил возможность негативного воздействия на окружающую среду после инцидента с судном.
"Ever Given, застрявший в Суэцком канале, - это контейнеровоз, который перевозит предметы снабжения, оборудование и другие сухие товары. В настоящее время не ожидается никакого воздействия на окружающую среду", - подчеркнул Терзич.
Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Канал соединяет Средиземное и Красное моря. Компания Evergreen, в управлении которой находится контейнеровоз, в пятницу заявляла, что потребуется как минимум два-три дня, чтобы снять судно с мели.
Ранее источник в администрации канала сообщил РИА Новости, что попытка снять с мели заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз не увенчалась успехом, судно вновь попробуют освободить в воскресенье во время прилива. В субботу глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа заявил, что снять судно с мели пытаются 10 буксиров. Он отметил, что ситуация осложняется размерами судна и числом контейнеров на нем.
Буксир возле контейнеровоза Ever Given, севшего на мель на 151-м километре Суэцкого канала - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
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Инцидент с судном Ever Given в Суэцком каналеСуэцкий каналВ мире
 
 
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