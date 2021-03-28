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Число погибших при обрушении жилого дома в Каире возросло до 25
Число погибших при обрушении жилого дома в Каире возросло до 25
Число погибших в результате обрушения в субботу утром жилого 10-этажного здания на востоке египетской столицы Каира возросло до 25, сообщает египетский портал... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T11:28
2021-03-28T11:28
каир (город)
египет
происшествия
в мире
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Число погибших в результате обрушения в субботу утром жилого 10-этажного здания на востоке египетской столицы Каира возросло до 25, сообщает египетский портал Akhbar El-Yom со ссылкой на источник в органах безопасности.Ранее сообщалось о 18 погибших.По информации источника, число жертв увеличилось до 25, пострадали 24 человека.По данным телеканала Sky News Arabia, в здании на первых трех этажах находилась швейная фабрика и склад тканей. Всего в доме проживали более 100 человек. Отмечается, что многие сотрудники фабрики тоже жили в доме. Согласно свидетельствам очевидцев, за два дня до обрушения на здании появилась трещина - несколько жильцов покинули здание, но большая часть осталась.На месте происшествия побывал губернатор города, он поручил сформировать комиссию, которая обследует прилегающие здания, чтобы определить их состояние, насколько они были затронуты обрушением. Генеральный прокурор Египта поручил провести срочное расследование причин инцидента.
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каир (город), египет, происшествия, в мире

Число погибших при обрушении жилого дома в Каире возросло до 25

11:28 28.03.2021
 
© REUTERS / Mai Shams El-DinНа месте обрушении дома в Каире, Египет
На месте обрушении дома в Каире, Египет - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© REUTERS / Mai Shams El-Din
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Число погибших в результате обрушения в субботу утром жилого 10-этажного здания на востоке египетской столицы Каира возросло до 25, сообщает египетский портал Akhbar El-Yom со ссылкой на источник в органах безопасности.
Ранее сообщалось о 18 погибших.
По информации источника, число жертв увеличилось до 25, пострадали 24 человека.
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По данным телеканала Sky News Arabia, в здании на первых трех этажах находилась швейная фабрика и склад тканей. Всего в доме проживали более 100 человек. Отмечается, что многие сотрудники фабрики тоже жили в доме. Согласно свидетельствам очевидцев, за два дня до обрушения на здании появилась трещина - несколько жильцов покинули здание, но большая часть осталась.
На месте происшествия побывал губернатор города, он поручил сформировать комиссию, которая обследует прилегающие здания, чтобы определить их состояние, насколько они были затронуты обрушением. Генеральный прокурор Египта поручил провести срочное расследование причин инцидента.
 
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