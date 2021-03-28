https://ria.ru/20210328/investitsii-1603169195.html

Эксперт рассказал, какие инвестиции побеждают инфляцию

Эксперт рассказал, какие инвестиции побеждают инфляцию

В условиях ускорения инфляции инвесторам стоит покупать реальные активы (сырьё, сельхозпродукцию, промышленные и драгметаллы) и уменьшить долю финансовых... РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T08:15

2021-03-28T08:15

2021-03-28T08:15

россия

экономика

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. В условиях ускорения инфляции инвесторам стоит покупать реальные активы (сырьё, сельхозпродукцию, промышленные и драгметаллы) и уменьшить долю финансовых (акции, облигации), а лучшим антиинфляционным активом традиционно считается золото, рассказал РИА Новости директор департамента инвестиций международного инвестиционного фонда Technology of the Future Максим Ачкасов.Текущий год ознаменовал началом роста процентных ставок некоторыми центробанками и инфляции в мировой экономике. А в середине марта Федеральная резервная система (ФРС) США впервые за долгое время признала наличие рисков роста инфляции выше собственного прогноза.В России потребительские цены ускоренно растут с конца прошлого года. А за период с 16 по 22 марта они увеличились на 0,2% по сравнению с 0,1% неделей ранее, сообщил Росстат. Банк России в марте начал цикл повышения ключевой ставки, предупредив, что локальный пик годовой инфляции, вероятно, будет достигнут в марте-апреле, затем она начнет снижаться. Сегодня многие аналитики предполагают, что в нынешнем году инфляция в РФ будет выше прогнозируемого регулятором диапазона 3,7-4,2%, рассуждает эксперт.В подобной ситуации, во время роста инфляции, инвесторам имеет смысл увеличивать в портфелях долю реальных активов: биржевых товаров (сырья, сельхозпродукции, промышленных и драгметаллов), рекомендует Ачкасов. "Инвестиции в них возможны в виде покупки фьючерсов или биржевых фондов (ETF), которые инвестируют в биржевые товары или во фьючерсы. Также интересны инвестиции в недвижимость. Параллельно стоит сокращать финансовые активы (акции, облигации и различные финансовые инструменты)", - добавляет эксперт.Лучшим реальным активом, который защищает от рисков инфляции, традиционно считается золото, добавляет Ачкасов. "Существует прямая связь цены золота с темпами роста инфляции: корреляция между ними исторически превышала 90%. Бесконтрольное печатание денег в развитых странах и продолжение многолетнего тренда на ослабление доллара поддержат рост цен на золото в долгосрочной перспективе", - считает он. Если же необходимо оставлять в портфеле финансовые инструменты, то стоит снижать долю облигаций в пользу акций, советует Ачкасов."Облигации при растущей инфляции обычно дешевеют. Яркий пример — снижение стоимости ОФЗ в первом квартале. Умеренный рост инфляции положителен для рынков акций – компании повышают отпускные цены, и их прибыли растут. Наиболее выгодной стратегией на рынке акций является стоимостное инвестирование в компании, которые выплачивают устойчивые дивиденды. Наиболее привлекательные в этом смысле сектора - сырьевой, металлургический, банковский, а также золотодобыча", - резюмирует эксперт.

https://ria.ru/20210227/investory-1599270790.html

https://ria.ru/20210327/investitsii-1603077522.html

https://ria.ru/20210326/investitsii-1602956717.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, экономика