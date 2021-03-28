https://ria.ru/20210328/intuitsiya-1603035253.html
Названы знаки зодиака с самой развитой интуицией
Названы знаки зодиака с самой развитой интуицией
Историк и эксперт по астрологии Стефани Сенгве назвала знаки зодиака, у которых лучше всех развита интуиция, сообщает PureWow. РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T06:37
2021-03-28T06:37
2021-03-28T10:21
знаки зодиака
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Историк и эксперт по астрологии Стефани Сенгве назвала знаки зодиака, у которых лучше всех развита интуиция, сообщает PureWow. По словам Сенгве, "шестое чувство" у представителей этих знаков работает настолько хорошо, что окружающие часто думают, что они экстрасенсы. Раки замечают малейшие изменения в поведении людей. Их может насторожить любая мелочь, вплоть до того, если вы не держались за руки или сказали "Привет", не глядя в глаза. Раки сразу улавливают, что у вас был плохой день или вы боитесь телефонного звонка. Представители этого знака лучше всех разгадывают эмоциональные головоломки и при этом всегда готовы выслушать и помочь в трудную минуту. Чуткие Рыбы настолько проницательны, что замечают и говорят, если с вами происходит что-то не то, еще до того, как на это обратите внимание вы. Стефани Сенгве отмечает, что этим водным знаком управляет Нептун — планета фантазий. Поэтому неудивительно, что Рыбы начинают мечтать о чем-то задолго до того, как это произойдет. Несмотря на то что Скорпионы известны своей скрытностью и таинственностью, они умеют раскрывать самые глубокие и темные секреты остальных. По мнению эксперта по астрологии, интуиция Скорпиона больше связана с вибрациями, поэтому они могут почувствовать назревающую проблему еще до того, как неприятность появится на горизонте. Сенгве также советует даже не пытаться обманывать Скорпионов. Представители этого знака от природы любознательные люди, поэтому любое подозрение, связанное с попыткой скрыть что-то от них, автоматически делает вас персоной нон грата.
https://ria.ru/20210307/goroskop-1600101811.html
https://ria.ru/20210131/astrologiya-1595190170.html
https://ria.ru/20210321/astrologiya-1602041702.html
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знаки зодиака, астрология, стиль жизни, новости культуры
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости.
Историк и эксперт по астрологии Стефани Сенгве назвала знаки зодиака, у которых лучше всех развита интуиция, сообщает
PureWow.
По словам Сенгве, "шестое чувство" у представителей этих знаков работает настолько хорошо, что окружающие часто думают, что они экстрасенсы.
Раки замечают малейшие изменения в поведении людей. Их может насторожить любая мелочь, вплоть до того, если вы не держались за руки или сказали "Привет", не глядя в глаза. Раки сразу улавливают, что у вас был плохой день или вы боитесь телефонного звонка. Представители этого знака лучше всех разгадывают эмоциональные головоломки и при этом всегда готовы выслушать и помочь в трудную минуту.
Чуткие Рыбы настолько проницательны, что замечают и говорят, если с вами происходит что-то не то, еще до того, как на это обратите внимание вы. Стефани Сенгве отмечает, что этим водным знаком управляет Нептун — планета фантазий. Поэтому неудивительно, что Рыбы начинают мечтать о чем-то задолго до того, как это произойдет.
Несмотря на то что Скорпионы известны своей скрытностью и таинственностью, они умеют раскрывать самые глубокие и темные секреты остальных. По мнению эксперта по астрологии, интуиция Скорпиона больше связана с вибрациями, поэтому они могут почувствовать назревающую проблему еще до того, как неприятность появится на горизонте. Сенгве также советует даже не пытаться обманывать Скорпионов. Представители этого знака от природы любознательные люди, поэтому любое подозрение, связанное с попыткой скрыть что-то от них, автоматически делает вас персоной нон грата.